Atentos: ¿Gobierno de Gustavo Petro podría rescatar a Viva Air en vez de permitir integración con Avianca? Esto dijo el director de Aerocivil

La salvación de la aerolínea Viva Air está en la lupa de la Aeronáutica Civil y, en general, en la del Gobierno nacional. Pero la única alternativa en estudio no parece ser la de la integración con Avianca, lo que, en una decisión de primera instancia, las autoridades del transporte en el país habían calificado como algo que afecta la libre competencia. Justamente, la que favorece al consumidor.

Este martes, en una entrevista radial, el director de la Aerocivil, Sergio París, dejó abierta la posibilidad de que el gobierno escuche opciones distintas a la integración, para que Viva Air continúe en el mercado, teniendo en cuenta que es una empresa de bajo costo, clave para la competitividad en precios, y que está entre los afectos de los colombianos.

Según las explicaciones del funcionario, existen muchas otras opciones de rescate de la aerolínea. “El gobierno, como lo ha hecho en otras ocasiones, puede entrar a rescatar compañías, a ayudarles a crecer, como se hizo, incluso ofreciendo créditos cuando Avianca estaba en dificultades”.

Sergio París, director de la Aeronáutica Civil. - Foto: Aeronáutica Civil

Posible discusión para salvamento gubernamental

De esa manera, aunque la Aerocivil anunció recientemente que anula el proceso con decisión de primera instancia, en la que optó por no permitir la integración, cabría la oportunidad para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sea el que lance la tabla de salvación a Viva.

“Al final del camino, lo que tenemos que asegurar es la competencia y asegurar un mercado que tenga equidad con todos los usuarios e, incluso, con todos los jugadores”, sostuvo París.

En las argumentaciones de París, con las cuales dejó ver que el gobierno estaría dispuesto a escuchar y evaluar esa opción, puso de presente que hay mercados interesantes para explotar. En ese sentido, puso el caso de Venezuela, que, a su juicio, “es interesante”, según dijo en la entrevista, al tiempo que agregó otras plazas por conquistar, como México, Ecuador y Perú. “Pueden ser de interés para continuar en este crecimiento”, sostuvo.

Con esas aseveraciones, la línea que lanza el funcionario sería más bien la que apunte a que Viva vuelva a fortalecer sus propias alas, y no solo pensar en estar hermanado, como única alternativa para seguir como un jugador que ha sido clave para el transporte aéreo en Colombia.

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, durante el anuncio de la decisión sobre Avianca y Viva Air. - Foto: Aeronautica Civil

¿Qué pasa si no se pronuncian en tres meses?

El director de la Aerocivil reiteró que lo que hasta ahora han resuelto, a través de la más reciente decisión, es que la ley de competencia (Ley 3040 de 2009) es la aplicable en los procesos de integración. Por lo tanto, acudieron a la anulación del trámite que se inició el año pasado, de manera tal que ahora reinicie con el debido proceso. Eso no implica que tendrán que empezar de cero, sino que el brazo jurídico de Aerocivil hará el estudio de la misma documentación

Este nuevo escenario tiene la ventaja de agilizar con los tiempos, pues ahora sí hay fechas establecidas, según las reglas que aplican en estos casos. Es así como el estudio de la integración, cuando una empresa está en crisis, no debe sobrepasar los dos meses, aunque establece un máximo de tres meses. “Si en ese término no nos hemos pronunciado, se entenderá un silencio administrativo positivo”. En otras palabras, como el que calla otorga, si no hay decisión en el tiempo máximo establecido, la integración Avianca-Viva Air sería un hecho.

Entre las mejores

Hay que recordar que Viva Air, en diciembre de 2022, se ubicó en el ranking World Airline Award, como una de las 10 mejores de Latinoamérica. En ese contexto, las dificultades económicas podrían ser enfrentadas con mayor facilidad. Y eso que la aerolínea es relativamente joven. Se fundó en septiembre de 2009, por lo tanto, en este 2023 cumplirá 14 años.

Antes de la pandemia, Viva Air se había caracterizado por un crecimiento exponencial, tanto en destinos nacionales, como en apertura en rutas internacionales. En 2021, luego de la paulatina recuperación -en general- del transporte aéreo, inclusive, la aerolínea anunció modernización de su flota. Por eso, no dejó de sorprender que entrara en tales dificultades, como para solicitar la integración con Avianca.