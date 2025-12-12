Suscribirse

Economía

Avianca y Latam anuncian medidas tras cierre temporal del Aeropuerto de Barranquilla: atentos viajeros

Durante la mañana de este viernes, se presenta una contingencia en la terminal aérea.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 5:24 p. m.
Aeropuerto de Barranquilla
Aeropuerto de Barranquilla presenta contingencia este viernes | Foto: ANI

Hace algunas horas, el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla decidió cerrar de manera temporal sus puertas, además de suspender sus operaciones, luego de una situación que se presentó en su pista principal con un avión de carga.

Un vuelo de la empresa Aerosucre presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, que lo obligó a volver a la pista. Mientras se aproximaba, una parte del tren colapsó y golpeó la superficie de la pista, por lo que tuvo que detenerse completamente en la zona y lo que ocasionó el bloqueo de otras aeronaves.

La aeronave presentó problemas que motivaron su aterrizaje anticipado en Barranquilla.
La aeronave presentó problemas que motivaron su aterrizaje anticipado en Barranquilla. | Foto: Tomada de redes sociales.

Tras la contingencia presentada, dos de las aerolíneas más importantes del país, Avianca y Latam, anunciaron medidas para los pasajeros.

Avianca

Por su parte, la aerolínea aseguró que una vez conocida la situación activó un plan de protección para sus clientes. Lo primero que decidió fue un cambio de vuelo de manera gratuita, para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy, 12 de diciembre.

Contexto: Airbnb se podría ir de Colombia tras proyecto de decreto del Gobierno Petro: se les complicaría el negocio

Adicional a ello, permitirán una reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla.

Es importante tener en cuenta que este proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación.

Avianca indicó que estará notificando a los pasajeros impactados directamente al correo electrónico y número registrado en la reserva.

Avión Avianca
Avianca anunció medidas para los afectados. | Foto: Álvaro Tavera

Latam

Por su parte, esta empresa también informó dos flexibilidades para pasajeros afectados.

Lo primero que permitirán es el cambio de fecha o de vuelo, sujeto a disponibilidad en la misma cabina, hasta 7 días desde la fecha original sin costos adicionales.

De otro lado, también permitirán el cambio de origen o destino desde aeropuertos cercanos como Cartagena o Santa Marta, sin penalidades ni diferencia tarifaria.

Contexto: Lupa a la inflación: aunque cedió en noviembre, las presiones se mantienen y las alertas aumentan. Estas son las razones

Adicional a ello, se creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia/desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo mientras el aeropuerto permanezca cerrado.

Alianza latamE
Latam también anunció medidas para los afectados. | Foto: Alianza latamE

Entre las recomendaciones de Latam a pasajeros se encuentra consultar el estado del vuelo en latam.com o en la app LATAM, además de atender las comunicaciones directas que enviará directamente la entidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AerolíneasAviancaLatamaeropuerto ernesto cortissozBarranquilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.