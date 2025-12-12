Avianca y Latam anuncian medidas tras cierre temporal del Aeropuerto de Barranquilla: atentos viajeros

Hace algunas horas, el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla decidió cerrar de manera temporal sus puertas, además de suspender sus operaciones, luego de una situación que se presentó en su pista principal con un avión de carga.

Un vuelo de la empresa Aerosucre presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, que lo obligó a volver a la pista. Mientras se aproximaba, una parte del tren colapsó y golpeó la superficie de la pista, por lo que tuvo que detenerse completamente en la zona y lo que ocasionó el bloqueo de otras aeronaves.

La aeronave presentó problemas que motivaron su aterrizaje anticipado en Barranquilla. | Foto: Tomada de redes sociales.

Tras la contingencia presentada, dos de las aerolíneas más importantes del país, Avianca y Latam, anunciaron medidas para los pasajeros.

Avianca

Por su parte, la aerolínea aseguró que una vez conocida la situación activó un plan de protección para sus clientes. Lo primero que decidió fue un cambio de vuelo de manera gratuita, para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy, 12 de diciembre.

Adicional a ello, permitirán una reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla.

Es importante tener en cuenta que este proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación.

Avianca indicó que estará notificando a los pasajeros impactados directamente al correo electrónico y número registrado en la reserva.

Avianca anunció medidas para los afectados. | Foto: Álvaro Tavera

Latam

Por su parte, esta empresa también informó dos flexibilidades para pasajeros afectados.

Lo primero que permitirán es el cambio de fecha o de vuelo, sujeto a disponibilidad en la misma cabina, hasta 7 días desde la fecha original sin costos adicionales.

De otro lado, también permitirán el cambio de origen o destino desde aeropuertos cercanos como Cartagena o Santa Marta, sin penalidades ni diferencia tarifaria.

Adicional a ello, se creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia/desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo mientras el aeropuerto permanezca cerrado.

Latam también anunció medidas para los afectados. | Foto: Alianza latamE