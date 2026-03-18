Economía

Banco de la República envió mensaje al Gobierno nacional sobre las afectaciones de mover anticipadamente los ahorros pensionales

La carta fue dirigida al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de marzo de 2026, 6:56 p. m.
El Banco de la República se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.
El Banco de la República se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional. Foto: Stock

Por medio de una carta, el Banco de la República presentó comentarios al proyecto de decreto mediante el cual el Ministerio del Trabajo busca reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

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La comunicación, dirigida al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez y con fecha del 11 de marzo de 2026, plantea varias observaciones sobre el alcance de la propuesta normativa y sus posibles efectos.

El proyecto al cual hace referencia la entidad financiera pretende adicionar un capítulo al Decreto 1833 de 2016 con el fin de regular la exigibilidad del traslado de los recursos de las cuentas de ahorro individual de aquellos afiliados que decidan ejercer la oportunidad de traslado contemplada en la reforma pensional.

“Según la propuesta, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) estarían obligadas a transferir a Colpensiones la totalidad de los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que se trasladen o que consoliden su derecho a pensión bajo el nuevo esquema”, destaca el proyecto.

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El Banco de la República advierte que esta propuesta podría tener problemas con lo establecido en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.

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“Dicho parágrafo señala que los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que utilicen el mecanismo de traslado deberán continuar siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión bajo el régimen anterior”, señala el Banco de la República.

Banco de la República envió comunicación al Gobierno Nacional.
Banco de la República envió comunicación al Gobierno Nacional. Foto: guillermo torres-semana

La entidad también recuerda que, mediante el Auto A-841 del 17 de junio de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la mayoría de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 mientras se resuelve de manera definitiva su constitucionalidad.

Adicionalmente, el Banco de la República señala que el traslado masivo de recursos en un período tan corto podría tener implicaciones relevantes para el funcionamiento de los mercados financieros locales. Debido al volumen de recursos administrados por los fondos de pensiones, una movilización acelerada de estos activos podría generar efectos en la liquidez y en el comportamiento de distintos instrumentos financieros.