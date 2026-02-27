Gobierno

Presidente Petro criticó al Banco de la República, tras conocerse la cifra de desempleo en enero de 2026

El mandatario dijo que los asesores del Emisor deben revisar su teoría económica, y comparó el dato con el de los anteriores gobierno.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de febrero de 2026, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: César Carrión - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro aprovechó el dato de desempleo en enero de 2026 registrado por el Dane en 10,9 % -en este 27 de febrero-, para defender el llamado salario vital, con el cual, sustentó el alza del 23,7 % en el salario mínimo que aplicó por decreto, y ha sido puesto en la palestra pública, por el riesgo de generar inflación y despidos.

Petro sacó pecho y dijo que, en enero, mes que causaba tanta expectativa, por el posible efecto que provocaría el generoso aumento del salario mínimo, se tiene “la tasa de desocupación más baja del siglo”, recalcó.

Criticó al Banco de la República

Pero eso sí, el jefe de Estado no perdió la oportunidad para criticar al Banco de la República, pues uno de los argumentos que ha utilizado el Emisor, para decidir un aumento en las tasas de interés de referencia, son las presiones inflacionarias que ven venir, tras el alza en el salario mínimo. Con más plata en el bolsillo, la gente puede salir a comprar causando desequilibrio entre oferta y demanda; pero también, se impactarían los precios por la indexación con el salario mínimo, lo que está encareciendo el costo de vida. Es decir, en pocos meses a los ciudadanos no les alcanzará el aumento para adquirir la canasta de bienes y servicios, según la teoría de varios de los economistas.

De esa manera, el presidente Petro dijo que “los asesores económicos del Banco de la República deben revisar su teoría económica”.

