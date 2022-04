Carlos Slim: el secreto para el éxito según uno de los hombres más ricos de América Latina

Leer o escuchar el nombre de Carlos Slim es relacionarlo con fortuna y prosperidad. Se trata de un empresario e ingeniero mexicano reconocido como uno de los hombres más ricos en el mundo.

Slim es un ejemplo a seguir para muchos mexicanos, en especial jóvenes que aspiran a convertirse en magnates de alta categoría. Por eso, el empresario estuvo el pasado miércoles 30 de marzo en la edición 14 del Congreso de los Jóvenes, organizado por la Asociación de Alumnos de la preparatoria de la Universidad Panamericana, en su país natal.

De acuerdo con información recopilada por Infobae, el hombre de 82 años le envió un sentido mensaje lleno de experiencia a los asistentes que lo vieron, además habló de temas de su pasado que decidió traer a colación en el presente.

Para nadie es un secreto que el éxito es una meta que muchos conservan en su mente. Carlos Slim, en términos financieros, es exitoso al acumular una fortuna de 55 mil 930 millones de dólares, según la revista Forbes. En atención a sus triunfos financieros y organizacionales, al hombre de negocios se le preguntó acerca de cuál sería la recomendación que él compartiría, por su experiencia, con los jóvenes que viven en la era digital.

Como respuesta, Slim dijo que tenía una carta para dicha población y en ella escribió que el éxito debe tenerse a consideración como una variable externa. “Yo creo que hay que ir más allá del éxito como satisfactorio interno. El éxito en el trabajo, el éxito en el deporte, el éxito es un reconocimiento de terceros (...) el éxito no siempre te lleva a la felicidad”, dijo el magnate mexicano.

Conjuntamente, explicó que cuando se tiene como base la idea de alcanzar el éxito a cualquier precio, posiblemente, esa no era la mejor forma de obtenerlo.

El homenajeado Carlos Slim Helú habla durante los Premios Sophia a la Excelencia del Instituto Español Reina Sofía el 31 de marzo de 2022. (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Para Slim, es importante tener en cuenta valores y principios que sirven como una guía de vida: “Lo más importante, como te decía, en mi opinión, es la familia, y dentro de todo eso, el que vayas teniendo diversos éxitos, hay que cuidarse mucho, hay que administrarlos, que no te pierdan, que no te saquen, que no pierdas el piso, no enajenarse con eso, lo vemos en los deportistas, en las actrices, en los actores, cómo se enajenan, después del éxito que ganan”, compartió.

En consecuencia, el citado medio informa que el empresario sostuvo que al no producirse una conciencia de riqueza se vive sin pasión. Así que la felicidad, la paz interior, la armonía, el ambiente familiar y los amigos juegan un papel esencial para el éxito.

Respecto al tema de lo externo, el reconocido hombre del mundo financiero y económico precisó que no se debe caer en tentaciones, para él, son “veneno”. Al igual que, en la medida de lo posible, aconseja tener pensamientos positivos y optimistas.

“Un optimismo firme, paciente, que siempre rinde sus frutos. Cuando los jóvenes se van por la ruta del pesimismo, y sienten que no pueden esto, que no pueden el otro, acaban en la mediocridad, entonces hay que cuidar no ser nunca mediocres. Hay que cuidar qué tipo de competitividad busca uno en la vida, pero sobre todo, siempre estar satisfecho contigo mismo, porque nosotros no nos podemos autoengañar”, sostuvo el empresario e ingeniero.

Conjuntamente, el magnate de la telecomunicaciones ratificó que la preparación, el estudio y el conocimiento también son importantes. “Hoy, en un mundo del conocimiento, de la información, de la tecnología, te tienes que preparar, por ejemplo, en mi caso, yo no he usado cajeros automáticos, pero al rato cuando tenga que cambiar dinero o pagar algo en el que la tarjeta de crédito no sirve, el billete no sirve, la chequera no sirve, no sé cómo le voy a hacer”, publicó Infobae.

Para terminar, Carlos Slim indicó que con el paso del tiempo las personas que realmente buscan una mejora económica deben ir aprendiendo y mejorando. En efecto, recalcó que sea cual sea el interés, la preparación es crucial y agregó que “entre más cultura tengas, más conocimiento tengas de la cosa, mejor es tu vida, tu vida es más llena”, concluyó.