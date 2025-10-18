Centro comercial, cercano al aeropuerto de Bogotá, lanzó zona VIP para que los viajeros puedan esperar allí mientras salen sus vuelos

Con una oferta de vuelos a 97 destinos, con más de 13.900 conexiones internacionales y una posición dentro del top 20 global de terminales con mayor conectividad aérea -de acuerdo con la Official Airline Guide (OAG)-, el Aeropuerto Internacional El Dorado es actualmente el mejor conectado de toda América Latina.

Gracias a su ubicación geográfica y su capacidad instalada, esta terminal registró 45,8 millones de pasajeros a lo largo del 2024 -según el Consejo Internacional de Aeropuertos (Aci-Lac)-, lo que representó un crecimiento del 16% frente al año anterior.

Por estas razones, y para brindarle una oferta cómoda y conveniente a los diferentes viajeros que circulan por la capital colombiana, Nuestro Bogotá anunció la apertura de una zona lounge de 67 metros cuadrados, que estará disponible tanto para pasajeros que llegan o tienen escalas, como para los que salen desde la ciudad.

Dicho espacio se suma al ecosistema de beneficios para pasajeros que ha venido incorporando el centro comercial: ruta circular gratuita El Dorado - Nuestro Bogotá, pantallas de transmisión de infovuelos (datos en tiempo real sobre vuelos de El Dorado y el Puente Aéreo), 60 marcas tax-free (libres de impuestos), ofertas exclusivas para viajeros; y comercios de conveniencia, como: casas de cambio, farmacias, tiendas de regalos, supermercado, etc.

“Ser el centro comercial más cercano a El Dorado y el Puente Aéreo nos da una gran ventaja competitiva, pues tenemos una fuente adicional de visitantes: el Aeropuerto mueve alrededor de 58.000 viajeros diarios; el Puente Aéreo, cerca de 38.000. Por esto, con la intención de capitalizar al máximo esta posición, hemos venido conformando un ecosistema de beneficios para los viajeros”, explicó David Vaca, gerente estratégico del CC Nuestro Bogotá.

Centro Comercial Nuestro Bogotá es uno de los activos de Pei. | Foto: Pei

Por otra parte, el centro comercial anunció que cerró una alianza con la Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil) para instalar un vigía ambiental en sus inmediaciones, con el fin de medir y monitorear de manera precisa y continua distintas variables ambientales.

Se trata de un dispositivo de alta tecnología, diseñado para almacenar, procesar y transmitir datos en tiempo real a través de la nube, de manera que las autoridades, el sector industrial y la comunidad puedan tomar decisiones informadas y oportunas.

Concretamente, el equipo mide: las condiciones meteorológicas, como la lluvia y el viento; la calidad del aire, al poder identificar gases contaminantes y partículas nocivas para la salud; y niveles de ruido, en especial aquellos generados por aeronaves (aspecto que resulta clave para la gestión ambiental en zonas urbanas contiguas a operaciones aéreas).