Colombia conquista el mercado de ‘e-commerce’ en Perú: el objetivo es impactar a 50.000 emprendedores

El comportamiento del comercio electrónico en Latinoamérica es positivo y esta industria avanza a buen ritmo en la región. Según Statista Digital Insights, el número de compradores digitales en Latam podría aumentar en más de 20 % para 2025 respecto de los 371 millones de compradores estimados actualmente.

El e-commerce ha tenido una evolución en la región incomparable. Cinco de cada diez latinos prefieren las compras online y el 17 % de ellos opta por las tiendas digitales para comprar productos de consumo masivo. - Foto: Getty Images

Este crecimiento será parcialmente impulsado por la población joven con conocimientos digitales, además de la rápida expansión de Internet y la penetración de los teléfonos inteligentes.

Sin embargo, países como Perú aún están un poco rezagos de sus pares. Así lo confirma un reciente informe sobre ‘El comercio electrónico en Perú–datos estadísticos’, que revela que esta nación se ubica en el quinto lugar en América Latina por adopción del e-commerce.

Se proyecta que los pequeños comercios y negocios peruanos realicen al cierre del año más de 100.000 pedidos. - Foto: Cyberlunes

De acuerdo con el reporte, en 2022 las ventas minoristas peruanas de bienes físicos registradas por canales virtuales alcanzaron 7.400 millones de dólares, una cifra menor al compararla por ejemplo con Colombia, que logró 9.000 millones de dólares, y muy lejos de la registrada en Brasil que por ventas online alcanzó una facturación de 36.600 millones de dólares el año anterior.

No obstante, llama la atención que Perú al 2027 proyecta un crecimiento del 78 % en su mercado de comercio electrónico, teniendo en cuenta que, a la facha, de los 33 millones de habitantes que tiene el país, el 88 % cuenta con acceso a Internet; sin embargo, solo el 6 % compra o vende productos y servicios de forma virtual con frecuencia.

Estas cifras evidencian una oportunidad potencial para cubrir un mercado que, según los indicadores, continúa siendo emergente y que parece no contar con soluciones que respondan a las necesidades que hoy tienen los emprendimientos y pequeños comercios peruanos, quienes están interesados en incursionar en el modelo de e-commerce, pero no saben cómo hacerlo o que no cuentan con las herramientas suficientes.

Para responder a esta necesidad, la Startup colombiana Rocketfy.co acaba de anunciar su ingreso a Perú, tercer país internacional en el que hará presencia la compañía, teniendo en cuenta que ya tiene operaciones en México y próximamente aterrizará en Brasil.

“En la práctica, todos los emprendedores que tengan productos propios podrán comenzar a vender por medio de nuestra plataforma y despachar sus mercancías con los aliados logísticos que tenemos. Asimismo, a través de la modalidad de dropshipping, podrán comercializar productos de diferentes proveedores y ganar una comisión por los pedidos”, señaló Ana Lemoine, country Manager de Rocketfy en Perú.

Business online shopping concept. People shopping and pay by credeit card - Foto: Cyberlunes

Como principal diferencial, la startup anunció que su plataforma integrará en un solo lugar la página web del emprendedor, sus envíos, pagos y productos, sumado a que también brindará asesoría gratuita a las personas interesadas en entrar al mercado del e-commerce y les facilitará información a los comerciantes, con datos y analítica precisos, que les permitirá comenzar a vender desde cero o aumentar las ventas actuales de su tienda virtual, así como la rentabilidad de sus negocios.

“Llegamos a Perú para conectar todas las aplicaciones necesarias en un solo sitio con el fin de que los pequeños comercios y negocios puedan iniciar a facturar por Internet en tan solo 3 minutos, desde una tienda propia o a través de redes sociales, por medio de pagos electrónicos o en efectivo contra entrega. Todo en un solo lugar, sin configuraciones, costos de inicio o de mantenimiento, ni apps adicionales”, añadió Lemoine.