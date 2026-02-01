Empresas

Cómo pueden las empresas reducir su dependencia hídrica en Bogotá

La reutilización y el uso eficiente del agua permiten a las industrias disminuir su dependencia del agua potable y aliviar la presión sobre las fuentes tradicionales

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 11:03 p. m.
El monitoreo del consumo y la optimización de procesos ayudan a sostener eficiencias en el tiempo y a mejorar la competitividad en un entorno de mayores costos y restricciones.
El monitoreo del consumo y la optimización de procesos ayudan a sostener eficiencias en el tiempo y a mejorar la competitividad en un entorno de mayores costos y restricciones. Foto: cortesia Ecolab

Mientras el debate público sobre el agua en la capital suele concentrarse en los niveles de los embalses y las pasadas medidas de racionamiento, el agua subterránea comienza a ganar relevancia como una reserva estratégica que debe ser protegida y gestionada de manera responsable. Este escenario plantea un reto adicional para las industrias que operan en Bogotá y sus alrededores, reducir su dependencia del agua potable y avanzar hacia esquemas más eficientes y sostenibles de gestión hídrica.

De acuerdo con autoridades ambientales, los acuíferos cumplen un papel clave como reservas naturales que contribuyen a la seguridad hídrica, especialmente en contextos de variabilidad climática y crecimiento urbano. Su sostenibilidad, sin embargo, depende de disminuir la presión sobre las fuentes superficiales, fortalecer el uso eficiente del recurso y evitar que se conviertan en una alternativa de sobreexplotación.

En este contexto, la reutilización del agua se posiciona como una alternativa cada vez más relevante para las operaciones industriales. Y es que, el Banco Mundial ha señalado que el uso de aguas tratadas puede convertirse en una fuente confiable y resiliente para las actividades productivas, siempre y cuando se implemente bajo criterios técnicos, ambientales y regulatorios adecuados.

Para las empresas, este enfoque va más allá de una agenda ambiental. Reducir la extracción de agua nueva, tratarla de acuerdo con las necesidades de cada proceso y reincorporarla de forma segura en usos no potables permite reducir costos, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a la protección de las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Cápsulas

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Macroeconomía

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Empresas

Movida en el sector petrolero en Colombia: Geopark adquiere activos de Frontera y se convierte en la empresa privada más grande del sector en el país

Empresas

Expertos revelan cinco problemas que frenan a las pymes y emprendimiento del país

Empresas

Las fintech piden un cambio de reglas para fomentar la competencia y la inclusión financiera

Tecnología

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

Tecnología

La ONU lanza dura advertencia sobre una “bancarrota hídrica global”: el planeta se estaría quedando sin agua

Cartagena

Estas son las zonas de Cartagena que no tendrán agua el 20 de enero de 2026; varios barrios afectados

En este proceso, empresas especializadas en soluciones de gestión del agua como Ecolab vienen trabajando con la industria para acompañar la transición hacia modelos más eficientes y circulares.

“En un modelo circular, el agua deja de ser simplemente un insumo que se consume y se descarta. Desde Ecolab trabajamos con las empresas para que se gestione como un activo operativo, a través del diagnóstico del consumo, el tratamiento adecuado y la reutilización segura dentro de las operaciones, acompañados de monitoreo continuo. Esto no solo reduce la dependencia de fuentes externas, sino que disminuye costos” afirma Juan Pablo Contreras, líder de Cluster Colombia para Ecolab.

¿Qué pueden hacer las empresas?

En la práctica, avanzar hacia una gestión más eficiente del agua implica que las empresas conozcan con precisión cómo y dónde consumen el recurso, identifiquen oportunidades de mejora y optimicen sus procesos desde la operación diaria. El uso de herramientas de monitoreo continuo permite, además, ajustar las operaciones en tiempo real, anticiparse a ineficiencias y sostener mejoras en el tiempo.

De acuerdo con Winsavvy, firma de análisis y consultoría especializada en estudios de sostenibilidad y gestión de recursos, más del 80 % de las empresas que realizan evaluaciones de riesgos asociados al agua terminan implementando medidas concretas para reducir su consumo y mejorar la eficiencia de sus procesos, lo que confirma que entender cómo se usa el recurso es el primer paso para una gestión más estratégica.

El desafío del agua subterránea en Bogotá pone sobre la mesa la necesidad de que las industrias adopten modelos de gestión hídrica más inteligentes y circulares, capaces de reducir la presión sobre las fuentes, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a la sostenibilidad de la ciudad en el largo plazo.

VER MÁS

AguaEmpresas

Más de Empresas

El monitoreo del consumo y la optimización de procesos ayudan a sostener eficiencias en el tiempo y a mejorar la competitividad en un entorno de mayores costos y restricciones.

Cómo pueden las empresas reducir su dependencia hídrica en Bogotá

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Jaime Alberto Cabal y Petro

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Felipe Bayón, Geopark

Movida en el sector petrolero en Colombia: Geopark adquiere activos de Frontera y se convierte en la empresa privada más grande del sector en el país

Empresarios analizan el comportamiento de sus ventas digitales, una tendencia en crecimiento entre las pymes colombianas que apuestan por el comercio electrónico

Expertos revelan cinco problemas que frenan a las pymes y emprendimiento del país

Hernando Rubio, CEO y cofundador de Movii; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank; Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia; Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.

Las fintech piden un cambio de reglas para fomentar la competencia y la inclusión financiera

Redes sociales

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

Armario de una mujer.

China inundó el mundo con sus productos y la industria textil ha recibido duro golpe: ¿Cómo competirle? Esto dicen empresarios

Noticias Destacadas