De Colombia para el mundo: ministerio de Agricultura da luz verde para exportar carne de cerdo hasta Singapur

La carne de cerdo colombiana conquista el mercado de Singapur, uno de los más importantes del Sudeste Asiático. En lo corrido de 2022, Colombia ha producido 338.883 toneladas de carne de cerdo. Los departamentos que cuentan con mayor cantidad de predios porcícolas son Córdoba, Antioquia y Bolívar.

Es importante resaltar el impacto que este logro tiene para los productores colombianos, debido a que el sector porcícola genera en promedio cerca de 150,000 empleos al año, lo que beneficia directamente el crecimiento económico no solo del país, sino también de las familias rurales.

El proceso para alcanzar el logro comenzó en el año 2017, luego de que el sector público y privado reflejaran el interés en obtener la admisibilidad para la carne cerdo a este país, iniciando así la negociación con la autoridad sanitaria de Singapur.

En los años siguientes, Colombia envió información para la evaluación de riesgos y así avanzar en este proceso. Cabe recalcar que, a pesar de la pandemia, se logró entablar una comunicación asertiva y un intercambio constante de información entre las autoridades sanitarias de ambos países, con el fin de determinar el cumplimiento y las exigencias sanitarias correspondientes para la apertura de este mercado.

A mediados del 2021, la SFA remitió los requisitos sanitarios que se deben cumplir y los formularios de solicitud pertinentes para los establecimientos que estén interesados en exportar carne de cerdo a dicho país, información que fue enviada oportunamente.

En febrero de 2022, la SFA manifestó el interés de realizar una visita de auditoría en Colombia con el objetivo de evaluar el sistema de sanidad animal e inocuidad de los alimentos para la exportación de carne porcina y sus productos. Estas visitas se realizaron a finales del mes de mayo y principios del mes de junio en granjas porcícolas y plantas de beneficio ubicadas en los diferentes núcleos de producción del país. Gracias a los resultados obtenidos en estas visitas, Singapur dio el aval para la exportación de estos productos.

El cerdo es fuente de vitamina B12 - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El campo colombiano hace parte fundamental del crecimiento económico de Colombia, y noticias como la que recibimos de Singapur demuestran el potencial que tiene el sector porcícola y la importancia de seguir acompañando a pequeños y medianos porcícultores para que fortalezcan sus sistemas de producción y contribuyan al desarrollo del campo colombiano, haciéndolo más competitivo y reconocido a nivel internacional”, afirmó Deyanira Barrero León, gerente general del ICA.

Singapur es un país con 5.454.000 de habitantes y, Según el Ministerio de Comercio de Colombia, cuenta con una economía de aproximadamente US$ 340.000 millones que importa del mundo, un poco más de US$ 359.000 millones; de los cuales, US$ 320 millones corresponden a la importación de carne porcina. Esto demuestra la importancia que tiene este mercado a nivel mundial y lo que representa para Colombia y para el sector porcicultor tener la oportunidad de exportar a este país.

Realidades del consumo de carne de cerdo

Consumir carne de cerdo es fundamental para la formación de células, tejidos del cuerpo y hasta funcionamiento neuronal del ser humano por su alto contenido proteínico, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO.

FAO que resalta el consumo de la carne de cerdo, desmitificando la relación que algunos tienen entre esta proteína y las enfermedades cardiovasculares; destacando, por el contrario, sus propiedades en aminoácidos, vitaminas y minerales, esenciales en una alimentación balanceada que proporciona la energía suficiente para el cuerpo humano.

El cerdo es fuente de vitamina B12, que además contribuye al metabolismo de proteínas y al funcionamiento del sistema nervioso central, favorece la creación de glóbulos rojos, de ahí que es vital para el sistema circulatorio, pues permite llevar oxígeno a través de la sangre a todo el cuerpo.

La carne de cerdo también es una rica fuente de minerales como el hierro, fósforo, potasio y zinc, con un aporte de grasa mínimo, en comparación con otras proteínas animales, en especial en cortes como el lomo.