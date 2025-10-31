Despidos masivos en tecnología ponen en alerta a América Latina: urge una IA con enfoque humano

En medio de una nueva ola de despidos masivos en el sector tecnológico, como el reciente anuncio de Amazon de recortar 14.000 puestos a nivel global, expertos advierten que el verdadero riesgo para América Latina no es la automatización, sino la falta de preparación para convivir con ella.

Hasta 17 millones de empleos podrían perder oportunidades si la región no acelera la adopción de la inteligencia artificial con un enfoque humano y ético, según un reciente informe del Banco Mundial.

En 2025, la mayoría de las empresas en la región pasó de experimentar con inteligencia artificial generativa a buscar resultados concretos. Sin embargo, los avances tecnológicos no garantizan progreso si no van acompañados de una estrategia sólida.

Estudios de McKinsey refuerzan esa visión, el 91 % de los empleados ya utiliza IA generativa en su trabajo y percibe un impacto positivo en creatividad y pensamiento crítico, pero solo el 13 % de las compañías ha logrado escalar la tecnología a múltiples casos de uso. Esto demuestra que el desafío no está en la herramienta, sino en su adopción integral y en el desarrollo del talento que la gestiona.

En este contexto, Timia, consultora especializada en datos e inteligencia artificial aplicada, busca ser una caso de éxito con una herramienta que tenga lo mejor de los dos mundos.

“El objetivo principal del proyecto es automatizar y optimizar las etapas iniciales del proceso de selección, permitiendo al equipo de Human Resources enfocar sus esfuerzos en las fases estratégicas y humanas del proceso, como la evaluación de competencias, experiencias, expectativas del candidato y la toma de decisiones.” sostuvo Daniela Tovar, HR Manager en Timia.

Gracias a esta herramienta, se pueden filtrar candidatos según criterios técnicos, experiencia, palabras clave relevantes, utilizando modelos de análisis semántico y aprendizaje automático. Además, la empresa aprovecha esta tecnología para gestionar el flujo de postulaciones, asegurando un seguimiento estructurado y trazable de cada aplicación.