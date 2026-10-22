Domenico Barbato, de Mercado Libre, protagoniza el mayor ascenso en el ‘ranking’ Merco Líderes 2026

Domenico Barbato Gaviria, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, registró el mayor ascenso entre los 100 líderes empresariales incluidos en el ranking Merco Líderes Colombia 2026. El directivo avanzó 40 posiciones frente a la medición de 2025, al pasar del puesto 63 al 23.

Así se mueve el ranking de reputación de los líderes empresariales en Colombia

El resultado lo ubica entre los 25 empresarios con mejor reputación del país, según la 19.ª edición del monitor reputacional, cuyos resultados fueron divulgados esta semana.

El avance de Barbato se destacó entre los movimientos del escalafón de este año. El ranking mantuvo a Juan Carlos Mora, de Bancolombia, en el primer lugar, mientras David Vélez, fundador de Nubank, ascendió al segundo puesto. También sobresalieron los avances de Miguel Pardo Brigard, de Organización Corona, y Francisco Barberi, de Tecnoquímicas.

Además del resultado individual de su gerente general, Mercado Libre registró avances en otras dos mediciones de Merco en Colombia durante 2026.

Mercado Libre ingresó por primera vez al Top 10 de las empresas más atractivas para trabajar en el país, subiendo del puesto 11 al puesto 7. Foto: Mercado Libre

En Merco Talento, que evalúa a las empresas más atractivas para trabajar, la compañía pasó de la posición 11 a la séptima. En Merco Empresas, clasificación que mide el entorno corporativo general, avanzó del puesto 23 al 19 y entró al Top 20.

Las conclusiones muestran movimientos favorables para la compañía tanto en la valoración de su liderazgo como en las mediciones de reputación empresarial y atractivo laboral. Sin embargo, cada clasificación evalúa aspectos distintos: Merco Líderes se centra en la reputación de los directivos, mientras que Merco Talento y Merco Empresas examinan a las organizaciones desde otras dimensiones.

El resultado se conoce en un contexto en el que Merco evalúa la reputación de los líderes empresariales a partir de distintas fuentes y perspectivas. En la medición de 2026, el estudio incluyó 2.643 encuestas y 11 fuentes de información, entre ellas directivos empresariales, expertos en comunicación, periodistas económicos, analistas financieros y académicos.

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De acuerdo con Merco Colombia, la visión estratégica figura entre las principales fortalezas reconocidas a los líderes, mientras que la comunicación y la responsabilidad corporativa aparecen como aspectos por mejorar.

La nueva posición de Barbato lo convierte en uno de los principales protagonistas de la edición 2026 del ranking, en una clasificación que reúne a los líderes empresariales con mejor reputación en Colombia.