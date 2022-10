El agarrón de Avianca con Ultra Air, ¿qué está pasando entre las dos aerolíneas?

Desde hace varios meses, Avianca y Viva Air radicaron su petición ante la Aeronáutica Civil para que se les permita establecer una alianza a través de la cual operarán en conjunto.

Esto no ha caído muy bien en otras aerolíneas que operan en Colombia, como es el caso de Ultra Air, de la cual su presidente William Shaw ha hecho varios comentarios sobre manejos irregulares de dicha alianza.

Shaw ha publicado desde hace varias semanas información sobre la alianza asegurando que las dos aerolíneas están operando rutas y fijando tarifas conjuntas.

En tal sentido, Avianca afirma que la denuncia es falsa, pues la compra de los derechos económicos sobre Viva no implica la integración entre ambas aerolíneas. Al respecto, dio a conocer que solo podría hacerse si la Aerocivil aprueba la solicitud en curso, pero incluso en ese caso las empresas continúan siendo completamente independientes y son competidoras directas en el mercado.

Sobre una supuesta integración o control con EasyFly, Avianca también aseguró que esta es falsa. Explicó que nunca han sido parte de un mismo grupo empresarial, nunca se han integrado y tampoco “comparten” slots en El Dorado.

Lo que existe es un acuerdo comercial de código compartido, “práctica en la industria aérea conocida claramente por los administradores de Ultra Air y el cual fue debidamente aprobado por la Aerocivil. Tiene como objetivo permitir que una de las aerolíneas pueda vender sillas en los vuelos de la otra para brindar mayor conectividad desde y hacia las regiones de Colombia”.

Ante esta información, Avianca decidió radicar una denuncia ante la Fiscalía por el delito de fraude procesal, según informó el diario La República.

De acuerdo con la aerolínea, toda la información que está publicando Shaw sobre la alianza es falsa y que no se ha presentado ninguna integración hasta el momento.

La aerolínea también asegura que esa información se ha publicado con el objetivo de hacer oposición frente a la alianza que está a la espera de su autorización por parte de las autoridades aeronáuticas del país.

También afirma que lo dicho por Shaw no solo es desinformación, sino que podría afectar la aprobación del trámite de la alianza.

En entrevista con SEMANA, William Shaw aseguró que con la fusión de las dos aerolíneas se busca generar un monopolio en el mercado.

“Me entristece mucho lo que está pasando con Viva Colombia, pero me despierta muchas alarmas y muchas cuestiones. Declan Ryan le vende Viva al grupo que es dueño de Avianca en abril. Se hace la transacción en abril y se esperan a anunciar que están en dificultades económicas y que necesitan permitirle o que se fusionen o se quiebra Viva el primer día del nuevo gobierno”, dijo el también fundador de Viva Air.

Y añadió: “Desde abril hasta el 8 de agosto, estaban perfectos. Al nuevo gobierno los amenazan con, o me ayudas o me quiebro. Quizás podría uno pensar o decir que, es el modus operandi de Avianca. En su momento, le dijo Avianca) al gobierno anterior, sabes qué, o me rescatas con 350 millones de dólares de préstamo o me quiebro. Entonces, yo creo que a este país le conviene la competencia, porque estar amarrado a un monopolio, en un país que necesita comunicación aérea, que necesita viajes a bajo costo, pues no es bueno permitir un monopolio que va a tener el 65 % del mercado, que está compuesto por Avianca y Viva. Estimamos que tendrán entre 60 % y 65 % del mercado, si se da la fusión entre Viva y Avianca”.