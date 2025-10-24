El consumo de pasta en Colombia busca crecer con una campaña que invita a cocinar más y gastar menos

En el marco del Día Mundial de la Pasta, pastas Doria lanzó una iniciativa que propone redescubrir este alimento con 365 recetas ―una para cada día del año―, resaltando su versatilidad, valor nutricional y papel en la cocina familiar.

La propuesta busca incentivar el consumo de pasta en el país, que actualmente ronda los tres kilos por persona al año, una cifra inferior al promedio mundial de seis y distante del consumo en Italia, donde supera los 23 kilos anuales.

La campaña incluye varios recetas que puede mirar de forma digital en la página web oficial de Doria, con opciones que van desde preparaciones sencillas hasta versiones más creativas, como postres o snacks.

Proceso de producción de pasta en una de las plantas del país, donde se elaboran diferentes presentaciones que hacen parte de la dieta de millones de hogares colombianos. | Foto: Juan Diego Zapata Buitrago

“La pasta tiene la magia de adaptarse a todos los estilos de vida. Es el punto de encuentro entre la tradición y la innovación. Con estas 365 recetas queremos que cada persona se atreva a experimentar, a reinventar su cocina y a disfrutar la pasta de una nueva manera cada día”, explicó Claudia Castro, jefe de marca de Pastas Doria.

Además de promover el gusto por este alimento, la iniciativa busca destacar su aporte nutricional y su accesibilidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los cereales y sus derivados, como la pasta, son una fuente importante de energía, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B. Un kilo puede rendir más de diez porciones nutritivas, lo que la convierte en una alternativa económica y saludable para los hogares.

La pasta sigue ganando espacio en la mesa de los colombianos, impulsada por su bajo costo y beun rendimiento en la dieta diaria. | Foto: Adobe Stock

El proyecto también resalta el trabajo que se realiza en uno de los pastificios más modernos de América Latina, ubicado en Colombia, donde se producen diariamente más de 250 toneladas de pasta. La empresa combina tecnología italiana con procesos locales para mantener estándares internacionales de calidad.