¿El envejecimiento debería ser prevenido por las empresas? Esto dice un experto

Con el paso del tiempo y la vida, el ser humano va tomando cada vez nuevas preocupaciones en su diario vivir. Sin embargo, hay una común e inevitable que prevalece sobre todas las personas, el envejecimiento.

Con base en esto, miles de personas buscan nuevos remedios y estilos de vida que les permita reducir los efectos que implica esta condición natural, no obstante, durante el último mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) brindó un panorama interesante al tocar la posibilidad de clasificar el envejecimiento como una enfermedad.

Aunque pudiera parecer que esto no implica grandes cambios, este paso podría dar lugar a estudios más a fondo que no solo busquen cómo atrasar esta condición, sino también medidas que ayuden a prevenirla.

Ante este escenario, SEMANA conversó con el doctor Juan Carlos Arenas Valderrama, especialista en medicina estética y antienvejecimiento respecto a este tema, y cómo lo podría manejar la sociedad, incluso en el ámbito laboral.

Incluso este debate es de mayor implicación social debido a la reforma pensional propuesta por el Gobierno nacional que viene bajo discusión durante los últimos meses, y ante la cual Arenas aprovechó para mencionar las pensiones:

“Yo me imagino un escenario en un país como Colombia en el cual dentro de pocos años una persona que esté pensionada a los 57 o a los 62 años tenga la posibilidad de seguir vinculada laboralmente con su empresa en un esquema en el que por ejemplo, reciba la mitad de la pensión y trabaje, 4 horas, la mitad de la jornada laboral, porque puede dar la posibilidad de que el inmenso talento que tenemos las personas por encima de 50 años que llevamos más de 20 años preparándonos para ser parte de la economía pueda ser aprovechado”, aseguró Arenas.

Las tres reformas sociales, laboral, pensional y a la salud, se encuentran en graves aprietos por la falta de consensos con los sectores más escépticos. Las negociaciones no surten el efecto esperado, lo que evidencia la intransigencia del Gobierno.

Con el paso de la edad y ante la proliferación de nuevas costumbres de trabajo por las nuevas generaciones, es cada vez menos usual la contratación de personal con edad elevada, lo que les acaba apartando del esquema laboral y económico de la sociedad, lo que según Arenas, les produce mayores afectaciones a su salud y dificultades en su día a día:

“Yo estoy absolutamente seguro que cuando la gente llega a los 65 años y se siente bien, se ve bien, se ve vital, lo único que desean es seguir estando integrados de una manera social y laboral en sus países”, explicó Arenas.

Doctor Juan Carlos Arenas Valderrama - Foto: Juan Carlos Arenas Valderrama

Con esto, cada vez más empresas se ven en la necesidad de reconstruir sus políticas laborales, no solo para permitir esta inclusión, sino dentro del cuidado de sus trabajadores, al tratarse de una enfermedad; sin embargo, Arenas da una respuesta más profunda a la incógnita de si, ¿el envejecimiento debería ser cuidado por las empresas?

El envejecimiento suele ser una preocupación común para la población en general. - Foto: Getty Images

“Las empresas no solamente deben generar ambientes más saludables, no entiendo porqué en el Sistema de Riesgos en Colombia no están pensando en el entrenamiento a toda nuestra población trabajadora en envejecimiento saludable, hablamos de control de caídas de riesgo, de ruido, de riesgo de temperatura, de riesgo de accidente, pero no el riesgo de envejecimiento acelerado. Entonces eso es algo que se puede construir, así como fuimos capaces de construir en los últimos 5 años todo el marco normativo del riesgo social de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico asociados a trabajar, eso hace parte de nuestro ordenamiento y de nuestro Sistema de Riesgos Laborales ahora y no existía hace 15 años”, aseguró Arenas.

Esta situación además se presenta ante una problemática de ausencia de talento experimentado a nivel mundial, cada vez son más los países que ofrecen incentivos a migrantes que decidan poblar sus territorios y ser ciudadanos productivos dentro del ecosistema laboral, por lo que Arenas manda un mensaje puntual a los empleadores en pro de considerar este talento humano:

“Le diría al empleador que va a necesitar recursos humanos con talento y con experiencia que va a estar por encima de la edad de jubilación, entre todos vamos a tener que imaginarnos esquemas que nos permitan cambiar esta realidad, pero hay que ser capaz de generar espacios para que la gente trabaje en otra condición de salud. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar antes y yo creo que el primer paso es empezar a hablar de eso porque hay mucha gente que piensa lo mismo que yo pienso, y hay mucha gente que entiende que si no hacemos algo, el panorama que tendremos a futuro será negativo”, puntualizó de manera final Arenas.