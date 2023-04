El segundo banco más grande de EE. UU. dice que el presidente Petro “ha creado incertidumbre política” con su remezón ministerial

Sigue el revuelo en el mundo económico por todo el ruido que ha generado la remezón ministerial que realizó el presidente Gustavo Petro esta semana, puesto que diversos analistas y expertos la calificaron como inesperada y un viento de crisis que avivó los temores de inestabilidad en los mercados. Mientras que las calificadoras e inversionistas en el extranjero piden señales de tranquilidad con los nuevos nombres que van a llegar.

La incertidumbre política en Colombia continúa creciendo a medida que el presidente Gustavo Petro sacó a ocho ministros, incluido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, cuya influencia ha sido crítica para moderar los planes de reforma.

La salida de Ocampo ha sido particularmente preocupante para los mercados, ya que se le considera un defensor de políticas más amigables para la economía y los mercados. La situación política ha llevado a una reducción de los precios objetivos de las acciones del país, incluyendo a Bancolombia.

Según Bank of America, el segundo banco más grande de los Estados Unidos, el objetivo de precio de Bancolombia ha sido reducido en un 30 % a USD 27/COP 33.203 debido a un mayor riesgo país y una perspectiva macroeconómica más débil. “Con estimaciones invariables, hemos reducido nuestro objetivo de precio en un 30 % para reflejar un mayor riesgo país del 5,0 % y una beta de 1,5x debido a la incertidumbre política y una perspectiva macroeconómica más débil”, dijo el banco en un informe.

A pesar de la incertidumbre política y económica en Colombia, destaca que Bancolombia ha mostrado una posición financiera más fuerte en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. La entidad bancaria ha mejorado su balance, con una mayor cobertura de reservas y ratio de Tier 1, y una rentabilidad aumentada, esperando un ROE sostenible del 15 % en comparación con el 13% en el periodo 2015-2019.

No obstante, Bank of America ha bajado su recomendación de compra a neutral para Bancolombia, ya que la rentabilidad del banco está por debajo de su costo de capital. A pesar de una valoración atractiva, los ingresos de Bancolombia están destinados a tener un modesto crecimiento en los próximos años, ya que el NIM del banco estará bajo presión en un entorno de tasas de interés más bajas.

Este reporte, publicado a mitad de semana, destaca que la crisis política en Colombia sigue afectando a los mercados y a las empresas, incluyendo a Bancolombia. Si bien la entidad bancaria ha mostrado una posición financiera más sólida en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, la incertidumbre política y una perspectiva macroeconómica más débil han llevado a una reducción del objetivo de precio de las acciones.

Los analistas de Bank of America han recomendado a los inversionistas que mantengan una posición neutral en Bancolombia debido a una rentabilidad menor que su costo de capital y una perspectiva de ingresos modesta.

“La rentabilidad del banco está por debajo de su costo de capital. A pesar de una valoración atractiva, los ingresos de Bancolombia están destinados a tener un modesto crecimiento en los próximos años, ya que el NIM del banco estará bajo presión en un entorno de tasas de interés más bajas”, concluyó el banco.

La calificación de riesgo de Colombia sigue siendo un tema preocupante debido a la fragilidad de sus finanzas públicas y las presiones por más gastos en medio de una economía que no crece ni siquiera un 1 % este año.

Richard Francis, director de riesgos soberanos de la calificadora Fitch, señala que aunque los anuncios de Bonilla son positivos, persiste la incertidumbre. La gran ventaja de Carrasquilla era que podía calmar los mercados, y el nuevo ministro tendrá que trabajar en esa habilidad para calmar la volatilidad en el precio del dólar.

“Nosotros esperamos un ajuste fiscal significativo tras las reformas de 2021 y 2022, pero hay crecientes presiones por más gastos en medio de una economía que no va a crecer ni siquiera 1 por ciento este año. Eso hace que el panorama para 2024 sea más complicado que para 2023, pues no hay ambiente para otra tributaria que permita aumentar los ingresos del Gobierno”, indicó este experto.