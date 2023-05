‘Es ilusorio pensar que la capacidad de Viva en el mercado se repondrá con la velocidad que cree Aerocivil”: Adrián Neuhauser, presidente de Avianca, en SEMANA

SEMANA. ¿Cuáles son los efectos que tiene para Avianca la no integración con Viva?

Adrián Neuhauser. Los efectos para nosotros son que hoy tenemos que volcarnos a buscar otra manera de dar solución a la conectividad que daba Viva. Porque creemos que es importante para el país que esta conectividad se reponga. Nuestro objetivo era salvar el empleo, la conectividad, los pasajeros que dependían de Viva. Al no poder hacer eso tenemos que buscar otra solución y es buscar aviones, empleados, vamos a buscar contratar gente de Viva y ponerlos a volar de la manera más rápida posible.

Buscar aviones, vamos a buscar contratar gente de Viva y ponerlos a volar de la manera más rápida posible.

SEMANA. ¿Cómo quedó Viva en materia financiera después de la integración fallida?

A.N. Los detalles los debe tener Viva, porque nosotros seguimos limitados a la cantidad de información que podemos obtener de ellos. Pero, efectivamente, nosotros vislumbramos que había un problema económico, en la medida en que ellos no estaban pagando a tiempo sus arriendos.

Eso empeoró en estos 9 meses. Llevan 3 meses en tierra, en los que han perdido más de la mitad de sus aviones, han perdido empleados, donde tienen en jaque gran parte de sus slots (cupos de aterrizaje y despegue). A todas luces la situación es crítica.

Integración Avianca Viva no va más. - Foto: Procuraduría General

SEMANA. ¿Qué opina de la posición de la Aerocivil, en el sentido de que habría otras aerolíneas en capilla para entrar a Colombia, lo que abriría la competencia en beneficio de los usuarios? ¿Cree que sea así?

A.N. La Aerocivil ha tomado la posición, hace 9 meses -desde que nosotros empezamos a anunciar que se venía una crisis- de que no iba a pasar nada, y de que si ocurría algo, se iba a recuperar la capacidad muy rápido.

Creemos que 29 aviones, que son los 23 que tenía Viva, los 6 que tenía Ultra, demoran mucho tiempo en reponerse.

Viva se demoró más de 10 años en llegar a sus 23 aviones. Creemos que es ilusorio pensar que esa capacidad se repone con la velocidad que la Aerocivil parece pensar que va a ocurrir.

Pero, sin duda, el mercado está abierto para nuevos entrantes. Colombia es un país con una regulación muy abierta a la competencia. JesSmart ya solicitó y está obteniendo un certificado. Sin duda va a haber nuevos entrantes y nosotros le damos la bienvenida a la competencia.

SEMANA. En el proceso salió a relucir que existió un acuerdo económico previo a las autorizaciones en el componente político, que era lo que estaban buscando en la Aerocivil. ¿Qué pasará con esa plata?

A.N. Eso fue una transacción que realizaron nuestros inversionistas, en la que tomaron una participación económica, más no política en Viva, lo anunciamos públicamente, con amplia cobertura en la prensa. Por eso, esto no salió a relucir en este proceso.

Es una inversión importante, que ronda los 200 millones de dólares, Esa inversión, si Viva entra en liquidación, nos imaginamos que la gran mayoría de la plata se va a perder.

Sergio París, director de la Aerocivil - Foto: Carlos Julio Martinez - semana

SEMANA. Aunque fue Avianca la que finalmente desistió de la integración con Viva, habría cabida a alguna acción jurídica?. Esto, teniendo en cuenta que llevaban 9 meses en el proceso, lo que podría haber acarreado algún impacto para ustedes.

Noticia desarrollo...