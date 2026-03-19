Francia apuesta por Colombia implementando proyectos de desarrollo rural, igualdad de género y transición verde

Bogotá, Colombia. En un contexto global marcado por desafíos como el cambio climático, la desigualdad social y la transformación digital, la cooperación internacional se ha convertido en una herramienta clave para impulsar soluciones sostenibles. En este escenario, Expertise France, la agencia pública francesa de cooperación técnica, parte del grupo Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), impulsa en Colombia y América Latina una agenda de proyectos orientada a fortalecer políticas públicas, promover el desarrollo sostenible y generar impacto directo en los territorios.

En el marco de un encuentro con periodistas realizado en Bogotá, Cassilde Brenière, directora general adjunta de Expertise France, presentó algunos de los proyectos más relevantes que la agencia impulsa actualmente en Colombia y en la región, así como las prioridades de cooperación que orientan su trabajo en América Latina.

Nicolas Chenet, director del Departamento de Desarrollo Sostenible de Expertise France, Cassilde Brénière, directora general adjunta de Expertise France y Murielle Gurtner, representante de Expertise France para la Región Andina. Foto: Cortesía

Para lograrlo, la agencia trabaja de manera articulada con gobiernos, instituciones públicas, organizaciones sociales y el sector privado en el diseño e implementación de iniciativas que fortalezcan capacidades institucionales y respondan a retos de desarrollo en áreas como gobernanza, salud, educación, innovación digital, transición ecológica, cambio climático, finanzas para el clima, biodiversidad y desarrollo económico.

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Actualmente, Expertise France implementa 384 proyectos en 147 países, movilizando cooperación técnica y conocimiento especializado en distintas regiones del mundo. Sólo en 2024 firmó proyectos por cerca de 800 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento y la relevancia de la cooperación técnica europea a nivel internacional.

En América Latina, Colombia se ha consolidado como uno de los socios estratégicos de esta cooperación. El país destaca por su liderazgo regional en temas como la implementación de políticas de paz, la protección de la biodiversidad, la transición energética y el fortalecimiento institucional.

“Colombia es un país con una enorme capacidad de transformación. Desde Europa vemos cómo muchas de las políticas públicas que se están desarrollando aquí, en temas como desarrollo rural, transición ecológica o inclusión social, pueden inspirar soluciones para otros países de América Latina”, señaló Cassilde Brénière, directora general adjunta de Expertise France.

Entre los proyectos que actualmente se desarrollan en el país se encuentra la Reforma Rural Integral en Colombia (RRI), una iniciativa financiada por la AFD, que busca fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y las innovaciones en el territorio para acelerar la transformación del campo colombiano. El proyecto promueve herramientas modernas de planificación territorial, el desarrollo del catastro multipropósito y la construcción de lineamientos para una reforma agraria moderna que combine desarrollo rural sostenible, acción climática y equidad de género.

Otra de las iniciativas destacadas es LIBRES, financiado por la Unión Europea, un proyecto enfocado en fortalecer la implementación de la política pública para combatir la violencia basada en género. A través de este programa se busca mejorar los mecanismos locales de prevención, atención y protección frente a la violencia sexual y de género, así como apoyar la autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia.

De manera complementaria, la cooperación también respalda el fortalecimiento de las políticas de protección social y salud, acompañando a las instituciones colombianas en el desarrollo de herramientas y capacidades que permitan mejorar la calidad y el acceso a estos servicios para la población.