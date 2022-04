“Que Twitter sea privado a $ 54.20 debería depender de los accionistas, no de la junta”: Elon Musk

Luego de la oferta de comprar Twitter por 43.000 millones de dólares, Elon Musk ha utilizado esta misma red social para continuar con la conversación respecto a esto. A través de una encuesta tuiteó: “Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board”, que traduce “Hacer que Twitter sea privado a $ 54.20 debería depender de los accionistas, no de la junta”, publicó el empresario.

El presidente de Tesla, Elon Musk, quien recientemente adquirió el 9,2 % del capital de Twitter, propuso comprar la integralidad de la empresa al precio de 54,20 dólares por acción y retirar a la empresa de Wall Street. A través de un documento, el empresario dijo que esta era su mejor y última oferta.

Por medio de una carta dirigida al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirmó que invirtió en Twitter debido a su papel importante en pro de “la libertad de expresión en todo el planeta”, el cual significa para el “un imperativo social en una democracia”. El empresario mencionó que, a pesar de esta inversión se dio cuenta que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual.

“Propongo comprar 100 % de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54 % respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38 % respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión”, señaló Elon Musk en el documento.

Cuando Musk se conviritó en el mayor accionista de esta red social, el CEO de la firma le dio la bienvenida al directorio de la empresa. Sin embargo, Paraq Agrawal anunció en ese momento que “Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración”. Algunos analistas de de la empresa especularon sobre lo que podría venir después, pero vieron señales en las intenciones de Musk respecto a Twitter.

“Esto deja ahora de ser una cuento de Cenicienta, con Musk uniéndose al consejo de administración de Twitter y manteniendo su participación por debajo del 14,9 %, ayudando a que Twitter avance estratégicamente, a ser probablemente una batalla de ‘Juego de Tronos’ entre Musk y Twitter”, dijo el analista de Wedbush Dan Ives en una nota a inversores.

Cambios para Twitter Blue, según Elon Musk

En días anteriores, el multimillonario y presidente de Tesla, propuso diferentes cambios para Twitter Blue, el servicio de suscripción prémium de la red social. Musk explicó que se debería integrar el pago con la criptodivisa dogecoin, bajar su precio, adaptado al nivel adquisitivo de cada mercado, entre otros.

Respecto a bajar el precio de Twitter Blue propuso que fueran de los tres a los dos dólares, pero pagando 12 meses por adelantado. La cuenta sería además suspendida sin derecho al reembolso en caso de que su usuario la utilizase para una estafa o spam.

Otra de las ideas de Musk es dar la etiqueta de verificado a todos los usuarios de Twitter Blue. El objetivo de esta medida es hacer que los ejércitos de bots, que son uno de los grandes problemas de la red social, “sean demasiado caros de mantener”.

Musk también propone que, en caso de pagar los doce meses de Twitter Blue por adelantado, solo se entregue el verificado a una cuenta 60 días después de entrar en el servicio de suscripción.

El coste de la suscripción de Twitter Blue debe ser “proporcionado” respecto a las capacidades adquisitivas y la divisa local. En este punto, Musk ha preguntado si sería buena idea “incluso una opción para pagar en Doge”, en referencia a la criptodivisa.