Empresas

“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

Iván Trujillo invita a respaldar ideas y visiones que “resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada”. Otros líderes empresariales han suscrito la comunicación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
10 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity, señaló en su carta: "En las elecciones que se celebrarán en marzo, mayo y, eventualmente, junio, se definirá mucho más que un calendario político; se definirá el rumbo institucional, económico y social del país para los años por venir”.
Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity, señaló en su carta: "En las elecciones que se celebrarán en marzo, mayo y, eventualmente, junio, se definirá mucho más que un calendario político; se definirá el rumbo institucional, económico y social del país para los años por venir”. Foto: SEMANA

El Grupo Trinity es un conglomerado colombiano que, entre su portafolio de empresas que controla, cuenta con una de las principales siderúrgicas del país –Acerías Paz del Río–, un protagonista del carbón metalúrgico –Coquecol–, tiene presencia en España con una red de tiendas de belleza –Clarel– y también ha desarrollado en el país ibérico una poderosa alianza con Procafecol para avanzar en la expansión de las tiendas Juan Valdez.

Aunque no tiene control, también participa en otras firmas como Home Burgers España, el grupo de restaurantes Smile –con marcas como La Pinta, Verano, Ideal y Tercer Piso–; el Grupo Heroica, dueño de los centros de convenciones de Cali, Cartagena y San José de Costa Rica, y Wonder Travel -una plataforma de turismo-, entre otras.

Un gigante poco conocido. Este es el Grupo Trinity, el mayor inversionista colombiano en España

Iván Trujillo, presidente de Grupo Trinity, hizo pública una carta a sus empresas y colaboradores advirtiendo la importancia de las próximas elecciones, tanto las de Congreso como las presidenciales, y el papel del sector empresarial en este entorno democrático.

Trujillo advirtió que Colombia atraviesa un momento decisivo y dijo que en los próximos meses, a través de las elecciones que se celebrarán en marzo, mayo y, eventualmente, junio, “se definirá mucho más que un calendario político; se definirá el rumbo institucional, económico y social del país para los años por venir”.

Empresas

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

Empresas

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Empresas

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Empresas

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

Empresas

“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

Mundo

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Empresas

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

Política

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dice que la lista del Pacto Histórico “es una de las situaciones más complicadas” que ha visto

Política

Barranquilla fue la ciudad que más contratos firmó antes de las elecciones: esto dice Colombia Compra Eficiente

Mundo

El candidato socialista Antonio José Seguro se impone a la extrema derecha y gana las elecciones presidenciales en Portugal

Y agregó: “La democracia no se sostiene sola. Requiere ciudadanos informados, participativos y comprometidos; personas dispuestas a involucrarse, a reflexionar y a ejercer con responsabilidad tanto el derecho como el deber de votar”.

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.
Al invitar a participar en las próximas jornadas electorales, Iván Trujillo aseguró: “Estamos convencidos de la importancia de promover aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”. Foto: LILIANA RINCON

Hizo un llamado a respaldar ideas y visiones que resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada; que defiendan, “sin ambigüedades”, la actividad empresarial como un motor esencial del desarrollo; y que promuevan el fortalecimiento continuo de la institucionalidad democrática. “Estamos convencidos de la importancia de promover aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”.

Fue enfático en señalar que la empresa no es un fin en sí mismo: “Es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida”. Las sociedades más cohesionadas y equitativas son aquellas que fortalecen su tejido empresarial, promueven el empleo formal y generan las condiciones para que millones de personas progresen a partir de su esfuerzo y talento”.

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar con “conflicto de intereses”

Invitó a sus empresas y colaboradores a participar activamente en este ejercicio democrático: a acudir a las urnas con convicción. A informarse, a dialogar con sus familias y a evaluar con criterio los programas y visiones políticas que defienden la actividad empresarial y el Estado de derecho.

“La historia no la escriben quienes observan desde la barrera, sino quienes asumen su responsabilidad en los momentos clave. Este es uno de ellos. Participemos, votemos y respaldemos la democracia colombiana con responsabilidad”, puntualizó en su misiva.

Tras hacerla pública, otros líderes empresariales han suscrito su contenido. Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, lo hizo y agregó: “Colombia atraviesa un momento decisivo. La democracia no se sostiene sola, exige ciudadanos informados, participativos y comprometidos, dispuestos a ejercer con responsabilidad el derecho y el deber de votar”.

Dataknow, una empresa con base en Medellín, lleva siete años trabajando con la data y ya se consolida como la líder del sector en la región.
Para Trujillo, la empresa no es un fin en sí mismo, “es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida". Foto: Getty Images/iStockphoto

Velásquez advirtió que el sector empresarial tiene una responsabilidad que llamó indelegable: “No podemos ser espectadores pasivos en el debate público. En un país donde la inversión pasó de promediar 22 % del PIB (2004–2019) a cerca del 18 % en los últimos cinco años, con mínimos de 16,5 % en 2023 y 2024, está en juego la capacidad de generar empleo, competitividad y bienestar”.

Afirmó que defender la democracia y sus instituciones es defender las condiciones que hacen posible el progreso. “Y vale reiterarlo con claridad: no hay contraposición entre el progreso social y el éxito empresarial; se potencian mutuamente. Participemos. Informémonos, conversemos y votemos con convicción”, concluyó Velásquez.

Más de Empresas

Millicom, Telefónica Chile

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

El oro y las esmeraldas han sido símbolos de poder, espiritualidad y arte desde las civilizaciones prehispánicas hasta la actualidad.

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity.

“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

Hidroituango

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento.

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

Economía popular

“La competitividad de un país no se decreta”: la posición de expertos ante la creación de zonas francas de economía popular

Air Canada

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Irene Velez Portada 2123

La ANLA dice que hay evidencia técnica de sobrepeso en embalse Urrá y toma drástica medida

En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.

Avianca expresó su preocupación ante posible afectación en el servicio de migración en los principales aeropuertos de Colombia

Mariano Alonso, nuevo gerente de Millicom

Nuevo gerente de Colombia Telecomunicaciones, luego de la llegada de Millicom al control de la compañía y la salida de Telefónica

Noticias Destacadas