“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

El Grupo Trinity es un conglomerado colombiano que, entre su portafolio de empresas que controla, cuenta con una de las principales siderúrgicas del país –Acerías Paz del Río–, un protagonista del carbón metalúrgico –Coquecol–, tiene presencia en España con una red de tiendas de belleza –Clarel– y también ha desarrollado en el país ibérico una poderosa alianza con Procafecol para avanzar en la expansión de las tiendas Juan Valdez.

Aunque no tiene control, también participa en otras firmas como Home Burgers España, el grupo de restaurantes Smile –con marcas como La Pinta, Verano, Ideal y Tercer Piso–; el Grupo Heroica, dueño de los centros de convenciones de Cali, Cartagena y San José de Costa Rica, y Wonder Travel -una plataforma de turismo-, entre otras.

Un gigante poco conocido. Este es el Grupo Trinity, el mayor inversionista colombiano en España

Iván Trujillo, presidente de Grupo Trinity, hizo pública una carta a sus empresas y colaboradores advirtiendo la importancia de las próximas elecciones, tanto las de Congreso como las presidenciales, y el papel del sector empresarial en este entorno democrático.

Trujillo advirtió que Colombia atraviesa un momento decisivo y dijo que en los próximos meses, a través de las elecciones que se celebrarán en marzo, mayo y, eventualmente, junio, “se definirá mucho más que un calendario político; se definirá el rumbo institucional, económico y social del país para los años por venir”.

Y agregó: “La democracia no se sostiene sola. Requiere ciudadanos informados, participativos y comprometidos; personas dispuestas a involucrarse, a reflexionar y a ejercer con responsabilidad tanto el derecho como el deber de votar”.

Al invitar a participar en las próximas jornadas electorales, Iván Trujillo aseguró: “Estamos convencidos de la importancia de promover aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”. Foto: LILIANA RINCON

Hizo un llamado a respaldar ideas y visiones que resguarden la libertad, el libre mercado y la iniciativa privada; que defiendan, “sin ambigüedades”, la actividad empresarial como un motor esencial del desarrollo; y que promuevan el fortalecimiento continuo de la institucionalidad democrática. “Estamos convencidos de la importancia de promover aquellas ideas que impulsan el orden y la legalidad, y que conciben la dimensión social desde la generación de valor, el trabajo y la productividad”.

Fue enfático en señalar que la empresa no es un fin en sí mismo: “Es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida”. Las sociedades más cohesionadas y equitativas son aquellas que fortalecen su tejido empresarial, promueven el empleo formal y generan las condiciones para que millones de personas progresen a partir de su esfuerzo y talento”.

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar con “conflicto de intereses”

Invitó a sus empresas y colaboradores a participar activamente en este ejercicio democrático: a acudir a las urnas con convicción. A informarse, a dialogar con sus familias y a evaluar con criterio los programas y visiones políticas que defienden la actividad empresarial y el Estado de derecho.

“La historia no la escriben quienes observan desde la barrera, sino quienes asumen su responsabilidad en los momentos clave. Este es uno de ellos. Participemos, votemos y respaldemos la democracia colombiana con responsabilidad”, puntualizó en su misiva.

Tras hacerla pública, otros líderes empresariales han suscrito su contenido. Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, lo hizo y agregó: “Colombia atraviesa un momento decisivo. La democracia no se sostiene sola, exige ciudadanos informados, participativos y comprometidos, dispuestos a ejercer con responsabilidad el derecho y el deber de votar”.

Para Trujillo, la empresa no es un fin en sí mismo, “es el vehículo mediante el cual se crean oportunidades, se dignifica el trabajo y se construye prosperidad compartida". Foto: Getty Images/iStockphoto

Velásquez advirtió que el sector empresarial tiene una responsabilidad que llamó indelegable: “No podemos ser espectadores pasivos en el debate público. En un país donde la inversión pasó de promediar 22 % del PIB (2004–2019) a cerca del 18 % en los últimos cinco años, con mínimos de 16,5 % en 2023 y 2024, está en juego la capacidad de generar empleo, competitividad y bienestar”.

Afirmó que defender la democracia y sus instituciones es defender las condiciones que hacen posible el progreso. “Y vale reiterarlo con claridad: no hay contraposición entre el progreso social y el éxito empresarial; se potencian mutuamente. Participemos. Informémonos, conversemos y votemos con convicción”, concluyó Velásquez.