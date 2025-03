Un gigante poco conocido. Este es el Grupo Trinity, el mayor inversionista colombiano en España

En el resto de firmas, como Home Burgers España, el grupo de restaurantes Smile, con marcas como La Pinta, Verano, Ideal y Tercer Piso; el Grupo Heroica, dueño de los centros de convenciones de Cali, Cartagena y San José de Costa Rica, y Wonder Travel (una plataforma de turismo), entre otras, tiene participaciones importantes pero no controlantes.

Y en Colombia el contexto no es menos desafiante y retador. A pesar de que la economía creció el año pasado, la dinámica todavía está lejos de su potencial. Las tasas de interés, que, aunque han venido en una senda de reducción, siguen altas. La inflación aún permanece lejos del rango meta del Banco de la República y la tasa de desempleo está en doble dígito. “Todo esto sobre una base de lo que he denominado las tres íes: inseguridad creciente, incertidumbre al alza e informalidad laboral muy elevada, a lo que se suma una advertencia sobre los asuntos de estabilidad fiscal en Colombia. El déficit fiscal del año pasado cerró en un poco más del 6 por ciento. Se advirtió por primera vez en la historia que se incumplió el mandato de la regla fiscal, lo que es muy preocupante y pone los ojos de las calificadoras de nuevo sobre nuestra evaluación crediticia” , agrega Trujillo.

En el caso del acero, que afectó a Paz del Río, el año pasado hubo un exceso de inventario chino que estaba llegando al mercado colombiano, en un escenario en el que ni las obras de infraestructura ni la vivienda han tenido la dinámica de otros años. Al parecer, la aguja en materia de obras la está moviendo principalmente el metro de Bogotá, en el que Acerías Paz del Río provee el 35 por ciento de sus requerimientos. La dimensión del caso chino es gigantesca: “China, en un turno de 13 horas, produce lo que todo el sector siderúrgico colombiano produce en un año, y ese exceso de inventario se estaba parqueando en los diferentes puertos en el mundo con la sorpresa de que la gran mayoría de países tenían ya aranceles para proteger a sus industrias, y Colombia aún no lo tenía. El acero chino –dice Trujillo– entró a precios predatorios, afectando el mercado local. Luego, enhorabuena, llegó la salvaguardia que estableció una tarifa del 30 por ciento y eso ha hecho que los precios corrijan naturalmente”.

Ahora, el riesgo está por el lado de los anuncios del presidente Donald Trump, al imponer aranceles al acero que puede generar una desviación de comercio. Como explica Trujillo, esto va a suponer una reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Acerías Paz del Río produce para el consumo doméstico y no exporta, por lo cual no lo afectaría el arancel. Pero, indirectamente, tiene un impacto en desviación de comercio, pues ese acero que se importaba de los Estados Unidos se va a encontrar con una barrera arancelaria y, ahora, buscará naturalmente nuevos mercados sin el impacto del arancel.

Los gozosos

Trujillo explica que desde hace un año han estado trabajando el joint venture con Juan Valdez, con la misma visión con la que han acompañado el resto de inversiones: “Uno, de profundo respeto por España, por sus instituciones, por su cultura, por su tradición, por su gente. No llegamos con ánimo colonizador a cambiar las reglas de juego ni nada por el estilo. Dos, con una visión de inspiración, poder inspirar a más empresarios colombianos y latinoamericanos a que vean también en el país ibérico y en Europa una oportunidad, y un mercado vibrante y muy interesante. Y tres, con visión de largo plazo. No son entradas oportunistas, no somos un fondo de private equity, que donde entra, lo hace para vender, sino que queremos hacer un tejido y un viaje empresarial que dure por generaciones”.