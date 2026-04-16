Un nuevo enfoque empresarial toma fuerza en Colombia

En medio de un entorno empresarial cada vez más exigente, donde la rentabilidad ya no es el único indicador de éxito, Colombia se convierte en escenario de una discusión clave sobre el futuro del capitalismo.

La visita de Jay Jakub, director ejecutivo de la Economics of Mutuality Foundation, marca el inicio de un debate que apunta a transformar la forma en que las empresas, especialmente las familiares, entienden su impacto económico y social.

El encuentro, organizado por Araújo Ibarra junto a la IR Foundation y la Economics of Mutuality Foundation, reunirá a empresarios, líderes de nuevas generaciones y gestores de capital para analizar un modelo que busca romper con la lógica tradicional de los negocios: la Economía de la Mutualidad.

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Lejos de ser una propuesta filantrópica, este enfoque plantea que las empresas pueden maximizar su rentabilidad financiera al mismo tiempo que resuelven problemas sociales y ambientales.

En otras palabras, no se trata de sacrificar utilidades por impacto, sino de integrar ambos elementos como parte de una misma estrategia empresarial.

El modelo tiene sus raíces en la experiencia de Mars Incorporated, donde se desarrolló una metodología para medir y gestionar valor más allá de los indicadores contables tradicionales.

Bajo este enfoque, variables como el bienestar de los empleados, el desarrollo de proveedores, el impacto en las comunidades y la huella ambiental pasan a ser activos estratégicos, no externalidades.

Para América Latina, y en particular para Colombia, el mensaje es claro: las empresas que logren articular estos factores tendrán mayores posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo.

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En el caso de las empresas familiares, el modelo cobra especial relevancia, ya que ofrece herramientas para fortalecer su continuidad generacional y reducir riesgos asociados a la sucesión.

Además, el enfoque responde a una transformación más amplia del sistema económico global. En el llamado capitalismo del siglo XXI, los inversionistas ya no solo evalúan resultados financieros, sino la capacidad de las organizaciones para generar valor integral en sus ecosistemas.

El modelo que busca cambiar la lógica del negocio tradicional llega al país. Foto: getty images

La economía de la mutualidad se posiciona como una evolución e incluso como una alternativa frente a esquemas tradicionales como los criterios ESG.

El impacto no se limita a las empresas. Según los organizadores, este modelo tiene el potencial de impulsar el desarrollo financiero regional al promover relaciones más sólidas entre empresas, comunidades y cadenas de valor.

Esto se traduce en mayor estabilidad, reducción de desigualdades y generación de oportunidades en distintos sectores.

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Para los líderes emergentes, o ‘Next Gen’, la propuesta también representa un cambio de lenguaje: uno donde el éxito empresarial se mide no solo en utilidades, sino en la capacidad de generar impacto positivo medible y sostenible.

La llegada de este debate a Colombia no es menor. Más que un evento puntual, marca el inicio de una conversación de fondo sobre el papel de las empresas en la economía actual, una discusión que, en un contexto de cambios globales, podría redefinir la forma en que se construye valor en la región.