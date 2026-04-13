Sistema tributario en Colombia enfrenta mayor exposición a riesgos penales en el entorno empresarial

En Colombia, el sistema tributario dejó de ser un asunto exclusivamente técnico hace tiempo. Hoy es un escenario donde se cruzan la fiscalización intensiva, la presión institucional y, con frecuencia creciente, consecuencias penales para los responsables de decisiones empresariales.

En ese contexto, el abogado y contador público Jonathan Gutiérrez, especialista en gerencia tributaria y derecho penal y magíster en derecho del Estado con énfasis en derecho tributario, impulsó la creación de la firma Gutiérrez Sánchez & Asociados como respuesta a las necesidades del sector empresarial.

El especialista señaló las conductas más frecuentes que derivan en litigios tributarios en el país. “Los errores más comunes que conducen a las empresas en Colombia a un litigio tributario son: no pagar los impuestos a tiempo, especialmente el impuesto sobre las ventas, la omisión de activos, la inclusión de pasivos que no existen, la evasión tributaria y, por último, los famosos carruseles de empresas que venden facturas o costos”, resaltó Gutiérrez.

Los empresarios y emprendedores deben tener en cuenta que estas conductas pueden acarrear sanciones económicas y penales. En algunos casos, las sanciones pueden incluir privación de la libertad para los responsables, especialmente en escenarios de omisión de activos o no pago del IVA.

El abogado explicó que, además de los procesos tributarios, pueden presentarse investigaciones penales asociadas a la evasión. “Sometidos a una revisión por parte de la administración de impuestos y, paralelamente, quedan completamente expuestos a unas conductas de tipo penal que son más graves que las conductas tributarias. Son los llamados delitos conexos. En esos delitos conexos encontramos el fraude procesal, la falsedad, eventualmente el enriquecimiento ilícito y, finalmente, un posible lavado de activos. Por eso la evasión tiene múltiples caras”, afirmó el abogado y contador especialista en gerencia tributaria.

La firma Gutiérrez Sánchez & Asociados ha gestionado más de 150 procesos para clientes nacionales y extranjeros desde su fundación en 2022, con acompañamiento en casos tributarios y penales de carácter empresarial.