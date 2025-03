Colombia saldrá golpeada de la guerra de aranceles: “En un contexto de tensiones comerciales, no hay ganadores, solo perdedores”

María Claudia Lacouture (M. C. L.): Más que el inicio de una guerra comercial, lo que estamos presenciando es una estrategia de negociación en la que el presidente Donald Trump utiliza los aranceles como una herramienta para presionar a otros países y avanzar en sus objetivos de política exterior y promesas de campaña.

M. C. L.: La política comercial del presidente Donald Trump se basa en hacer a Estados Unidos más próspero, fuerte y en paz, con un enfoque en seguridad, migración y defensa de la empresa privada, especialmente frente a la competencia desleal de China. En este contexto, los aranceles han sido una herramienta clave para presionar en negociaciones y proteger la industria estadounidense.

Hasta el 26 de enero, Colombia no estaba en el radar de restricciones comerciales de Estados Unidos . Sin embargo, la coyuntura reciente ha elevado su perfil en un contexto de tensiones ideológicas. Antes, su superávit comercial le permitía evitar revisiones más estrictas, pero ahora se ha convertido en un caso de referencia para demostrar la efectividad de la presión comercial de Estados Unidos.

M. C. L.: Las tensiones futuras podrían girar en torno a seguridad y migración, particularmente en la erradicación de cultivos ilícitos, donde la amenaza de descertificación sigue latente. Además, el incremento del arancel al aluminio del 10 % al 25 % impacta a más de 237 empresas colombianas, aumentando costos y reduciendo competitividad.

Otro riesgo es la aplicación de aranceles recíprocos. Aunque inicialmente Colombia no era un objetivo, su reciente visibilidad y medidas que han elevado gravámenes o exigido nuevas certificaciones para importaciones agrícolas, de alimentos, automotrices y farmacéuticas desde Estados Unidos podrían generar represalias comerciales. Estos temas, junto con al menos 19 asuntos pendientes en la relación bilateral, reflejan la posibilidad de una revisión más estricta de los acuerdos comerciales. Ante este panorama, Colombia debe fortalecer su estrategia comercial y diplomática para minimizar riesgos y garantizar la estabilidad de sus exportaciones.

M. C. L.: En un contexto de tensiones comerciales y economías interconectadas, no hay ganadores, solo perdedores. Cuando las cadenas de comercio se rompen abruptamente, los países que dependen de exportaciones hacia Estados Unidos pueden redirigir sus productos a otros mercados, generando mayor competencia, presionando precios y reconfigurando las rutas comerciales. Adicionalmente, las represalias comerciales con aranceles retaliatorios pueden afectar las cadenas de valor globales, impactando industrias en múltiples países.

M. C. L.: Este escenario también abre oportunidades. En AmCham Colombia, anticipando las medidas arancelarias de Estados Unidos contra China, México y Canadá, realizamos un estudio que identificó sectores colombianos con potencial de crecimiento en este nuevo contexto. Los resultados mostraron que Colombia tiene Ventaja Comparativa Revelada (VCR) en Estados Unidos en: 144 partidas frente a China, 43 partidas frente a Canadá y 37 partidas frente a México.

M. C. L.: Frente a la posible desviación de comercio, el camino no es inmediato ni sencillo, pero Colombia tiene alternativas. Nadie obliga al país a depender de Estados Unidos; cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) y 4 Acuerdos de Complementación Económica, que otorgan acceso preferencial a 65 países. Sin embargo, su ubicación estratégica, un acuerdo comercial con beneficios para más de 11.500 partidas arancelarias y una relación empresarial consolidada han convertido a Estados Unidos en su principal destino de exportaciones. Este vínculo no es una imposición, sino el resultado de condiciones favorables y del esfuerzo del sector productivo colombiano.