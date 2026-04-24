La Dian abre subastas virtuales de joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial; conozca la manera de participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sigue llevando a cabo subastas virtuales de distintos bienes, entre ellos vehículos, joyas, maquinaria y otros artículos que han pasado a ser propiedad del Estado como resultado de procesos administrativos o aduaneros.

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A través de estas ventas públicas, tanto personas naturales como empresas tienen la oportunidad de adquirir estos bienes a precios que, en muchos casos, comienzan por debajo de su valor en el mercado.

Participar en esta subasta es muy fácil. Foto: Semana

Desde el próximo 27 de abril hasta el 29 del mismo mes, se realizará una subasta pública virtual de joyas, relojes, minimotos, mezcladores de audio, porcelanato, un automóvil Mini Cooper y maquinaria industrial, en alianza con la plataforma El Martillo del Banco Popular.

“En esta jornada se ofrecerán mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, como parte de las labores de control de la entidad. Los bienes se encuentran ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín”, señala la Dian.

La subasta estará abierta desde las 8:00 a. m. del lunes 27 de abril hasta las 2:30 p. m. del miércoles 29 de abril de 2026. Para conocer el procedimiento de participación, el registro y las condiciones de esta jornada, consulte la nota publicada por la DIAN en su portal web.

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¿Cómo participar?

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en esta plataforma, revisar el listado de bienes disponibles y conocer las condiciones de cada lote. Una vez inscritos, pueden ingresar a la sala virtual de subastas el día del evento y presentar sus ofertas por los artículos de su interés.

La Dian cuenta con diversos requerimeintos para acceder a las subastas. Foto: Dian

Proceso de ofertas:

Ingrese a la Sala de Subastas Virtuales con su usuario y contraseña.

Realice un depósito virtual utilizando la opción de pagos seguros en línea PSE, disponible en la sección “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”.

Seleccione el lote por el cual desea ofertar y el depósito virtual a utilizar.

Haga su oferta siguiendo las indicaciones del sistema, que le mostrará el margen mínimo de mejora.

La DIAN señala que todas las subastas oficiales se realizan exclusivamente a través de sus canales institucionales y de la plataforma El Martillo. Por ello, recomienda a los ciudadanos consultar y confirmar la información en los sitios oficiales, con el fin de evitar fraudes o intermediarios que ofrezcan supuestos remates por fuera del sistema autorizado.