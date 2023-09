La nueva etapa de Hoteles Estelar, que ya pasó la página de la pandemia

Sin embargo, 2022 no fue todo color de rosa, la inflación hizo mella en sus cuentas: “ Toda nuestra materia prima está comprada a nivel local y mucha de ella viene con un componente dolarizado . Eso hace que nuestros costos se subieran de forma importante, pero gracias a acciones de ahorro y a algunos ajustes en precio, pudimos sopesar esas circunstancias”, explicó Díez.

Para compensar estos incrementos en gastos y que no impacten en el bolsillo de los clientes, han buscado ahorros en su operación. No obstante, los precios de la hotelería han aumentado, aunque no a los niveles internacionales.