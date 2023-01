La repercusión en las marcas que trajo el nuevo éxito de Shakira con Bizarrap

El pasado 11 de enero salió a la luz pública la tan ansiada BZRP Music Sessions #53 protagonizada por Shakira, la cual ya alcanzó 35 millones de visualizaciones y levantó una gran polémica, todo por el rifirrafe con su expareja Gerard Piqué, y su relación con Clara Chía.

Sin embargo, la letra de este tema no solo incluía dardos dirigidos hacia Piqué, sino también hacia diversas marcas con frases como “cambiaste un Ferrari por un Twingo” o “cambiaste un Rolex por un Casio”, lo que causó gran revuelo en las redes sociales no solo para los protagonistas implicados, sino también para estas marcas, que tampoco esperaban salir salpicadas.

Esta situación también ha afectado las acciones de estas compañías, puesto que ha creado un aumento de una imagen negativa. En el caso de Casio, según Google Finance, sus acciones disminuyeron en un 0,52% desde este miércoles, a comparación de las de Rolex, que aunque en este momento se encuentran en descenso, llegaron a registrar un pico positivo de 0,27% horas después del estreno de la canción.

Las acciones en la bolsa también se han movido al ritmo de la canción. - Foto: GoogleFinance

Por otro lado, Renault (empresa fabricante de los Twingo) y su equipo de marketing han logrado sacar un rédito positivo de esta situación, ya que aunque sus acciones no son comparables con las de Ferrari, han registrado un aumento del 1,66%.

Las acciones de Renault han fluctuado positivamente. - Foto: GoogleFinance

Las respuestas en las redes sociales de manera jocosa por parte de las marcas no se dejaron esperar, especialmente para Twingo, un modelo que, siendo común, ya para el año actual había bajado de gran forma su popularidad. La marca aprovechó la coyuntura para publicar piezas publicitarias con la frase “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”, haciendo una referencia al reciente tema entonado por Shakira.

Para Casio, la respuesta tampoco esperó demasiado, pues publicó una pieza gráfica con el trino “Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida”, aprovechando estos nuevos hechos para promocionar su marca, en una clara jugada de marketing y de limpieza de imagen después de las repercusiones generadas por la cantante colombiana.

Por parte de Ferrari y Rolex no ha habido ningún pronunciamiento, pues además de los halagos recibidos, ya cuentan con una posición suficientemente fuerte en el mercado; ambas marcas no han dejado de ser tendencia en Twitter, donde no se detiene el debate, ni mucho menos los memes generados por la colaboración entre Shakira y el artista de origen argentino Bizarrap.

Estas marcas buscarán seguir aprovechando o corrigiendo este pico en la ola, especialmente para los modelos Twingo, los cuales ya habían sido descontinuados en el año 2007, lo que generará una nueva posibilidad de negocio para la empresa Renault, la cual ya de por sí cuenta con cinco de sus modelos entre los 20 carros más vendidos en Colombia con sus líneas: Duster, Stepway, Sandero, Kwid y Logan.

Respecto a Casio, se espera que siga generando movimientos publicitarios con el objetivo de producir más interacciones y así levantar el descenso en sus acciones, como ya lo continuó haciendo con la publicidad lanzada en Twitter hace unas horas con la frase “Nos encanta que esto nos salpique”, referenciando al éxito musical y aprovechando para promocionar su modelos Casio con Water Resist.

Casio aprovecha para promocionar sus productos. - Foto: Getty Images

Lo que sí no deja lugar a ningún tipo de dudas es que la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap no solo sacudió a Gerard Piqué y al mundo, sino también al mercado y a las marcas.