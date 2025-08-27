Suscribirse

Los números que llevaron a restaurantes Don Jediondo a la bancarrota: 183 trabajadores en vilo

El endeudamiento de la empresa superó los 3.000 millones entre 2022 y 2023.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 7:54 p. m.
DON JEDIONDO
Estas fueron las cifras que llevaron la cadena de más de 30 restaurantes a la liquidación judicial.

Hace algunas horas, la Superintendencia de Sociedades anunció a través de una comunicación oficial la entrada en liquidación de la cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, propiedad del famoso comediante Pedro González.

De acuerdo con la entidad, Don Jediondo S.A.S. se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. Pese a ello, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración, situación que lo llevó a la liquidación.

DON JEDIONDO
La cadena tenía más de 30 restaurantes activos.

Son varias las cifras que daban cuenta del deterioro financiero de la compañía, creada en 2007 y que en 2020 hizo la solicitud para entrar en reorganización empresarial.

Actualmente, la empresa tiene unos 183 trabajadores que están en vilo, pues, de acuerdo al protocolo del proceso de liquidación judicial, en el proceso se debe indemnizar y despedir a los trabajadores, además de cesar las operaciones de la empresa y disolver la personería jurídica.

Contexto: No pudo más: sociedad que maneja reconocida marca de ropa infantil termina su batalla y se va a liquidación

Entre las cifras más importantes se encuentran los activos totales de la compañía, que al corte del 30 de junio son de $ 25.601 millones de pesos, además de las deudas por $ 25.580. Es decir, un patrimonio total de apenas 21 millones de pesos.

Getty images
Su foco era el comercio de platos típicos colombianos.

Es importante tener en cuenta que la empresa firmó en 2022 un acuerdo que le daba diez años de maniobra para ponerse al día con las deudas, que en su momento eran de 14.000 millones, lo cual le permitió sortear la situación y mantener los puestos de trabajo. Entre las deudas se encontraban obligaciones con fondos de pensión, con la Dian y otros actores del mercado.

Contexto: Despedida de famosa y querida tienda de ropa en Europa: cerrarán 25 locales; hay preocupación

Pese al deterioro financiero, lo cierto era que la empresa tenía buenos números en materia de ventas, pues en 2023 estas ascendían a 27.424 millones de pesos, frente a los 26.050 que se registraron en 2022, de acuerdo con América Retail.

Don Jediondo.
Don Jediondo, reconocido humorista, es el creador de la cadena que entró en quiebra.

Pese a ello, el problema inicial radicó en el creciente endeudamiento, pues pasó de una deuda de 21.985 millones de pesos en 2022 a una deuda de 25.466 millones de pesos en 2023. Es decir, un aumento en la deuda de 3.481 millones de pesos en solo un año.

