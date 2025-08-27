Los números que llevaron a restaurantes Don Jediondo a la bancarrota: 183 trabajadores en vilo

Hace algunas horas, la Superintendencia de Sociedades anunció a través de una comunicación oficial la entrada en liquidación de la cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, propiedad del famoso comediante Pedro González.

De acuerdo con la entidad, Don Jediondo S.A.S. se encontraba en proceso de reorganización desde agosto de 2022. Pese a ello, incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración, situación que lo llevó a la liquidación.

La cadena tenía más de 30 restaurantes activos. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Son varias las cifras que daban cuenta del deterioro financiero de la compañía, creada en 2007 y que en 2020 hizo la solicitud para entrar en reorganización empresarial.

Actualmente, la empresa tiene unos 183 trabajadores que están en vilo, pues, de acuerdo al protocolo del proceso de liquidación judicial, en el proceso se debe indemnizar y despedir a los trabajadores, además de cesar las operaciones de la empresa y disolver la personería jurídica.

Entre las cifras más importantes se encuentran los activos totales de la compañía, que al corte del 30 de junio son de $ 25.601 millones de pesos, además de las deudas por $ 25.580. Es decir, un patrimonio total de apenas 21 millones de pesos.

Su foco era el comercio de platos típicos colombianos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante tener en cuenta que la empresa firmó en 2022 un acuerdo que le daba diez años de maniobra para ponerse al día con las deudas, que en su momento eran de 14.000 millones, lo cual le permitió sortear la situación y mantener los puestos de trabajo. Entre las deudas se encontraban obligaciones con fondos de pensión, con la Dian y otros actores del mercado.

Pese al deterioro financiero, lo cierto era que la empresa tenía buenos números en materia de ventas, pues en 2023 estas ascendían a 27.424 millones de pesos, frente a los 26.050 que se registraron en 2022, de acuerdo con América Retail.

Don Jediondo, reconocido humorista, es el creador de la cadena que entró en quiebra. | Foto: Instagram: @donjediondo. Caracol TV.