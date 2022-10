Mario Hernández dice que este no es momento para marchas en el país, ¿por qué?

Este sábado 29 de octubre ha sido una jornada atípica para la cotidianidad del país, puesto que miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y en especial contra las diferentes reformas que pretende sacar adelante durante su mandato, como la tributaria, que actualmente cursa en el Congreso de la República y está a la espera de su debate final.

Ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, han sido algunos de los epicentros de estos pronunciamientos de la comunidad, que se moviliza en el marco de la ‘Gran Marcha Nacional’, según la denominaron sus organizadores. Asimismo, las marchas tienen el objetivo de presionar al Gobierno en temas como la reforma tributaria, la reforma pensional, políticas como la cuestionada ‘paz total’, entre otros motivos.

Según las cuentas de personajes como el excandidato presidencial Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, fueron más de 10 millones de personas las que salieron a las calles a “defender la patria”. La zona de frontera también fue protagonista durante esta jornada, pues allí la gente también salió a las calles y además de arengar contra el presidente Petro, aprovecharon para pedir el cese del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ahí están sus 4 gatos... Somos más de 10 millones de colombianos decididos a defender nuestra patria. #ALaCalleEl29 pic.twitter.com/eVn28wnKpQ — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) October 29, 2022

En la capital, la marcha comenzó sobre las 10 de la mañana en el Parque Nacional y se encuentra transitando en diferentes zonas de la ciudad, como la Calle 26 y la carrera Séptima que tiene como objetivo la Plaza de Bolívar, de la cual ya hay varios manifestantes en el lugar. Asimismo, los manifestantes muestran su descontento con el Gobierno y lo tildan de ‘dictador’.

Mario Hernández: ¿a favor o en contra de las marchas?

Ahora bien, uno de los personajes que ha estado muy activo durante esta jornada en las redes sociales es el empresario Mario Hernández, quien contrario a lo que muchos esperarían, por su crítica constante contra el Gobierno nacional, incluso desde la campaña política, adoptó una posición distante con estas movilizaciones, alegando que todavía no es tiempo salir a marchar.

Para este empresario santandereano, Gustavo Petro no lleva ni 100 días en la presidencia y, por tanto, se debe esperar un poco más para analizar los resultados de sus estrategias y políticas, y ahí sí decidir si es necesario salir o no a las calles para protestar contra lo que muchos califican como una ‘dictadura’.

La marchas muy pronto esperemos siquiera 6 meses y se analiza que hizo el gobierno ?! No cumple los 100 días todavía ! — Mario Hernandez (@marioherzam) October 29, 2022

“Las marchas muy pronto esperemos siquiera 6 meses y se analiza que hizo el gobierno ?! ¡No cumple los 100 días todavía! [sic]”, dijo Hernández por sus redes sociales.

Mario Hernández se ha caracterizado por seguir muy de cerca, tal y como lo prometió hace unos meses, al gobierno de Petro y no callar ante cualquier irregularidad que se cometa durante los próximos cuatro años. Este personaje también aprovechó para decirle al mandatario de los colombianos que tiene ante él un gran reto con la ola invernal que ya deja miles de damnificados en el país

“Gran reto al gobierno afrontar esta ola invernal en más de 700 municipios es la oportunidad de pensar en la gente [sic]”, agregó en otro trino.

Duque afrontó el COVID muy bien fueron 30 meses ! Cómo afrontará el gobierno el invierno ? — Mario Hernandez (@marioherzam) October 29, 2022

Recientemente, en diálogo con SEMANA, Hernández relató sus preocupaciones y explicó por qué no suelta el Twitter para expresar lo que está pasando. El empresario, por ejemplo, ha alertado sobre lo que significa un dólar caro para los colombianos. “Me preocupa la situación, porque la comida de todos los colombianos sube. Un huevo valía 300 y ya va casi en 700. Para comer huevo va a tener que ponerlo. La situación va a ser muy difícil”, señaló.

Sobre su tendencia política aseguró: “Yo no soy de izquierda ni de derecha, pienso en la comunidad”. Y lanzó una fuerte crítica. “Todos los partidos están vendiéndose al nuevo gobierno y no están pensando en la gente”, agregó.

Hernández dijo que lo que sí le preocupa mucho es la reforma tributaria. “Estamos preocupados por los impuestos. No los pagamos los empresarios, los paga el producto. Eso lo sabe el gobierno, pero no lo aplica. Porque ellos no han generado un empleo en la vida. Entonces eso es muy difícil así”, dijo. “El ministro de Hacienda, mucho libro y mucha cosa, pero venga y lo pongo a que me maneje el negocio”, agregó.

Por ahora las marchas en todo el país se desarrollan en total tranquilidad e incluso algunos de los manifestantes han agradecido al ESMAD por cuidarlos durante las marchas, que prometen seguir hasta que desde la Casa de Nariño se escuchen los llamados de la oposición para crear un gobierno que atienda los llamados de todos los colombianos y no solamente de algunos sectores de la sociedad.