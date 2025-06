Reconocida tienda de Estados Unidos visitada por miles de turistas al año cerrará sus puertas

La reciente quiebra de At Home Group Inc., una destacada cadena estadounidense especializada en la venta de decoración y muebles para el hogar, ha sacudido el sector retail y pone en evidencia las dificultades que atraviesa la industria de ventas al por menor.

At Home Group Inc. fue fundada en 1979 bajo el nombre de Garden Ridge Pottery. Desde sus inicios, la compañía se centró en la venta de productos para el hogar, desde muebles y decoración hasta artículos de jardinería. Con una propuesta basada en una amplia variedad de productos a precios accesibles, logró expandirse con rapidez y en 2016 cambió su nombre a At Home, con el objetivo de modernizar su imagen y acercarse a un público más amplio.

At Home Group Inc anunció la medida por medio de las redes sociales. | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

A pesar de su crecimiento y expansión a más de 200 ubicaciones en todo el país, At Home no logró mantenerse a flote frente a los cambios radicales del mercado en los últimos años. Uno de los factores clave que impulsaron la quiebra de la empresa fue la acelerada transformación del comercio electrónico, que afectó gravemente a las empresas físicas.

Con la pandemia de COVID-19, muchas empresas comenzaron a fortalecer sus canales de ventas en línea, pero At Home, con su modelo centrado en tiendas físicas, no supo adaptarse con la suficiente rapidez.

La competencia en el sector también se intensificó. Grandes minoristas como Amazon, Walmart y Target, que ya contaban con una fuerte presencia digital, empezaron a ganar terreno en el mercado de decoración y muebles, ofreciendo productos similares a precios competitivos. A su vez, la cadena IKEA continuó consolidándose como el líder en muebles asequibles, gracias a su estrategia de precios bajos y diseños atractivos.

Otro factor que contribuyó a la quiebra de At Home fue la creciente inflación en Estados Unidos, que afectó el poder adquisitivo de los consumidores. La empresa, que se había caracterizado por sus precios bajos, comenzó a enfrentar dificultades para mantener márgenes de ganancia saludables ante el aumento de costos operativos, transporte y manufactura.

Además, la falta de innovación en su oferta de productos y la escasa presencia en el comercio electrónico hicieron que At Home no lograra fidelizar a los consumidores más jóvenes, quienes buscan conveniencia, opciones de compra en línea y una experiencia de compra ágil. La falta de una estrategia digital sólida fue un error estratégico significativo, ya que no permitió a la compañía aprovechar el potencial de ventas en línea, especialmente durante los meses de confinamiento.

La tienda llevaba más de 50 años operando en Estados Unidos | Foto: UCG/Universal Images Group via G

Con la presentación de la quiebra, la compañía anunció su intención de reestructurar sus operaciones, vender activos clave y reducir significativamente su presencia en el mercado.

La quiebra de At Home marca el fin de una era para una de las principales cadenas de decoración de Estados Unidos, pero también pone en evidencia la necesidad de adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado para sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo.