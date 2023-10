Renuncia a junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa que definió nombramiento de Ovidio Claros en la presidencia

“En mi calidad de Representante Legal de Meals, me permito compartir con usted nuestra decisión de renunciar a la posición como miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá , no sin antes agradecer la oportunidad de conocer y compartir con cada uno de los miembros de esta”.

En la misiva se expone que “la CCB ha sido y será en la historia, una entidad de gran impacto para el apoyo y desarrollo de la pequeña, mediana y gran Empresa no solo de Bogotá sino de Colombia, responsabilidad esta, que exige el tener a la cabeza de la Institución a una persona con las más altas calidades humanas y profesionales, así como una gran Junta Directiva que tome las mejores decisiones y oriente de la mejor manera a esta entidad de manera ágil y flexible ante un entorno cada vez más cambiante y exigente”.

Agregaron que “en esta ardua tarea les deseo lo mejor, con la convicción de que más tarde que temprano el buen diálogo, la apertura y los consensos permitan avanzar en decisiones urgentes que la CCB requiere, para no paralizar el que hacer y la dinámica con la que ha venido trabajando en las últimas décadas”.

Entrevista a Ovidio Claros

Justamente, en entrevista realizada por SEMANA, al hoy presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, se le había interrogado acerca de posibilidades de renuncias de integrantes de la junta. Sin embargo, en ese momento se proyectaba más el retiro de empreas, cuyos representantes no apoyaron al expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

He aquí la entrevista completa:

SEMANA: Su nombramiento despertó suspicacias por un posible pago de un favor del pasado hecho al presidente Petro, por su apoyo cuando usted era presidente en el Consejo Superior de la Judicatura, para que no fuera destituido en su momento como alcalde. ¿Qué hay de cierto en ello?

O.C.: En este nombramiento no hubo preparativos. Simplemente se presentó el nombre y luego los cuatro que estaban en representación del Gobierno se volvieron siete. Finalmente, el grupo Meals se sumó. La Cámara de Comercio es un órgano consultor y voy a tener que estar interactuando permanentemente con el Gobierno nacional, con el distrital y el departamental. Es mi obligación hacerlo, porque si no, no puedo cumplir los fines esenciales de la Cámara de Comercio ni del Plan Nacional de Desarrollo en el que todos debemos estar involucrados.