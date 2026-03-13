Representantes de 15 cámaras de comercio piden medidas urgentes para reactivar la economía fronteriza

Los representantes de 15 cámaras de comercio, autoridades nacionales y aliados se reunieron este viernes, 13 de marzo, en Ipiales para una sesión del Comité de Fronteras, con el objetivo de analizar la situación que se vive en la frontera entre Ecuador y Colombia por los diversos aranceles impuestos y los cierres que se han presentado en la zona.

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El espacio fue liderado por Confecámaras y la Cámara de Comercio de Ipiales para analizar los retos y oportunidades del desarrollo empresarial en las regiones fronterizas del país.

Ecuador ha puesto una serie de aranceles a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Durante el encuentro, las cámaras de comercio expresaron su preocupación por la coyuntura que enfrenta la frontera colombo-ecuatoriana, marcada por restricciones al comercio, afectaciones a la movilidad y dificultades logísticas.

Por otro lado, señalaron que hoy se cumplen 80 días del cierre del puente San Miguel, en Putumayo, una infraestructura clave para el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flórez Portilla hizo un llamado a los Gobiernos de Colombia y Ecuador para “propiciar una reunión urgente entre los ministros de Defensa de ambos países con el propósito de coordinar acciones conjuntas de soberanía y reafirmar el compromiso con la lucha contra el narcotráfico y otros delitos en la frontera”.

¿Qué medidas urgentes solicitaron?

Declarar una emergencia económica en las zonas de frontera, que permita implementar medidas extraordinarias para proteger el empleo, el comercio formal y la actividad empresarial.

Suspender temporalmente los aranceles en la Zona de Integración Fronteriza, para aliviar la actividad comercial y restablecer la dinámica del comercio binacional.

Reactivar el XII Gabinete Binacional Colombia–Ecuador, como espacio de coordinación entre ambos gobiernos frente a los desafíos comerciales, económicos y de seguridad en la frontera.

Por otro lado, los miembros de las cámaras de comercio elevaron una solicitud a la Comunidad Andina de Naciones y al tribunal andino un pronunciamiento sobre la demanda interpuesta por Colombia frente a la crisis comercial con Ecuador.

Durante la sesión también se presentaron propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de estas regiones y fortalecer el desarrollo empresarial en las zonas de frontera.

Entre ellas, la implementación de incentivos económicos y tributarios para atraer inversión y generar empleo formal, como la extensión del tratamiento de exclusión o exención de IVA a todos los territorios de frontera y la ampliación de incentivos tributarios tipo ZOMAC.

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Asimismo, se planteó fortalecer los esquemas de comercialización colectiva y las soluciones logísticas para facilitar el acceso a mercados, junto con la simplificación de los procedimientos de comercio transfronterizo y el acceso a instrumentos de financiación y garantías para las empresas.

La reunión sirvió para analizar la actualidad de las fronteras del país. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Este es un S.O.S para nuestras fronteras, el desarrollo de estas zonas representa una oportunidad para fortalecer la competitividad regional y la integración económica del país con los mercados internacionales. Desde la Red de Cámaras de Comercio trabajamos para acompañar a las Cámaras de Comercio y a los empresarios, así como para impulsar alianzas público-privadas que potencien su crecimiento”, señaló Nicolás Botero Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras.