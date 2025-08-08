Suscribirse

Mundo

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales alerta por situación de las fronteras en el país

El CORI hace un llamado al Estado por las situaciones difíciles que se están viviendo en las fronteras colombianas, “falta mayor presencia del Estado”.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 2:48 p. m.
Panamá despliega 1200 policías en la frontera con Colombia para atender crísis migratoria
La frontera entre Colombia y Panamá en crisis migratoria | Foto: AP

Por medio de un comunicado emitido el viernes, El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) expresó una profunda preocupación en cuanto a los hechos ocurridos en las fronteras de Colombia.

Se trata de problemas que han amenazado la frontera por años, pero que ahora, de acuerdo con El Consejo, están fuera de control.

Contexto: Esta es la ubicación exacta de la isla Santa Rosa de Yavarí, que ha generado enfrentamiento entre Colombia y Perú

La situación actual se caracteriza por una serie de desafíos complejos y entrelazados. En la frontera con Ecuador, la violencia del crimen organizado, que involucra a disidencias de las FARC y a grupos armados ecuatorianos como “Los Choneros”, ha escalado significativamente.

Los Choneros
Los Choneros | Foto: Getty Images

En el Tapón del Darién, la crisis migratoria persiste, aunque el número de migrantes que cruzan la peligrosa selva ha disminuido drásticamente en 2025. A pesar de ello, la ruta sigue siendo un foco de crímenes como la violencia sexual, los robos y la trata de personas.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Iván Cepeda respondió a los “ataques” de Tomás y Jerónimo, hijos de Álvaro Uribe, y anuncia acciones legales: “Serán enfrentados”

Igualmente, en la frontera con Perú, con la disputa diplomática ha resurgido en torno a la soberanía de la isla de Santa Rosa, ha llevado a ambos gobiernos a entablar discusiones diplomáticas.

Contexto: Marco Rubio presenció un vuelo con deportados de Panamá a Colombia: Estados Unidos continúa sus medidas contra la migración ilegal

El CORI afirma que estas cuestiones demuestran un “manejo diplomático errático y la urgencia de una política de fronteras”, además de expresar la necesidad de una defensa de la soberanía nacional “integral, moderna y con visión de Estado”.

Migrantes Darién, frontera Colombia-Panamá.
Migrantes Darién, frontera Colombia-Panamá. | Foto: AP

El Consejo de Relaciones Internacionales sentenció el mal estado de las fronteras colombianas. Afirmó, además, que existen retos a cumplir por parte del Estado para alcanzar buenas relaciones con los países vecinos, la prosperidad de las comunidades y la proyección internacional de Colombia.

“Falta mayor presencia del Estado; se han deteriorado la seguridad y el medio ambiente; avanzan el crimen organizado, la migración y la minería ilegales. Es evidente la parálisis del desarrollo de las comunidades fronterizas” sentenciaron en el comunicado.

Contexto: Oficial de Migración Colombia estaría involucrado en tráfico de migrantes en el Tapón del Darién; le formularon cargos

Añadieron que hace falta una “construcción y ejecución de una política de buena vecindad que atienda de forma integral nuestras fronteras, salvaguarde los intereses nacionales de corto, mediano y largo plazo, genere bienestar a las poblaciones y estabilidad a los territorios, y gestione de forma ordenada los flujos migratorios”.

Frontera con Venezuela | Foto: Guillermo Torres

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue llamado a retomar su liderazgo, en coordinar con las entidades competentes del Estado mecanismos diplomáticos para crear un mejor ambiente fronterizo, que fortalezca la relación del país con sus vecinos, la promoción de proyectos y programas que beneficien a los habitantes de las zonas fronterizas, permitan ejercer plena soberanía, y dar y recibir cooperación.

“Esta nueva visión abriría una oportunidad fundamental para trabajar de forma cercana con el sector privado”, dijeron. En un momento de dificultades, es necesario que el país adopte una actitud de prudencia, construcción de consensos internos y visión de largo plazo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce la causa de muerte de Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo que falleció a los 71 años

2. Incierto el futuro de James Rodríguez en Club León: directivo informó situación oficial

3. Luto en Cartagena: muere Eugenio Baena, periodista deportivo, tras complicaciones de salud

4. Resultados del Mega Millions de este viernes, 8 de agosto: estos son los números ganadores y el premio mayor

5. Productora del concierto Damas Gratis anuncia dura decisión tras disturbios en el Movistar Arena: hizo oficial fuerte medida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

consejoFronteras Alerta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.