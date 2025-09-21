Suscribirse

Concejo de Chía, Cundinamarca, renueva certificación internacional y se consolida como referente de gestión pública

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 2:30 a. m.
El Concejo Municipal de Chía superó con éxito la auditoría externa del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y renovó su certificación bajo la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento internacional que respalda la eficiencia, transparencia y excelencia en la gestión pública de la corporación.

Durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, el organismo certificador llevó a cabo un proceso exhaustivo de verificación en el que revisó en profundidad los procedimientos internos de la entidad. Como resultado, se confirmó que el Concejo mantiene vigente su Sistema de Gestión de Calidad y cumple con los más altos estándares internacionales.

La certificación ratifica el compromiso del cabildo con la optimización de sus procesos, la satisfacción del ciudadano como eje central y la mejora continua en cada una de sus acciones, elementos que fortalecen la confianza de la comunidad y garantizan servicios más eficientes.

El presidente del Concejo, John Edwin Fuentes Correa, destacó el esfuerzo conjunto de los equipos de trabajo al señalar: “Este certificado es el reflejo de la disciplina, compromiso y trabajo en equipo de funcionarios y contratistas. Nos impulsa a seguir ofreciendo un servicio más eficiente, confiable y transparente para la comunidad de Chía”.

Con este logro, el Concejo Municipal no solo se posiciona como referente de administración pública moderna en Colombia, sino que además proyecta la actualización de su sistema hacia la versión ISO 9001:2026, actualmente en revisión a nivel global.

La renovación de la certificación representa un paso significativo en la consolidación de una cultura de calidad en el sector público colombiano y un beneficio directo para los habitantes del municipio, quienes reciben servicios respaldados por estándares internacionales.

