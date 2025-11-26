Suscribirse

Empresas

Sayco se pronuncia después de que ordenaran a la SIC eliminar publicaciones sobre supuesta sanción: “Celebramos la decisión”

La SIC también deberá hacer una aclaración pública para evitar que haya un perjuicio irremediable.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 2:29 p. m.
Superintendencia de Industria y Comercio y Sayco.
Superintendencia de Industria y Comercio y Sayco. | Foto: Foto 1: Presidencia de la República / Foto 2: Página de Sayco

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) se pronunció después de que el juzgado 31 Administrativo de Sección Tercera de Bogotá le diera la razón y encontrara que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre.

Todo se dio por unas publicaciones en las que la entidad aseguró que Sayco había sido sancionada con una multa de 5.300 millones de pesos por prácticas que vulneraban la libre competencia.

juicio, abogada
El juzgado le ordenó a la SIC borrar las publicaciones. | Foto: 123rf

Tras analizar el caso, el juzgado precisó que la SIC cometió varias irregularidades como desconocer las formas propias del proceso administrativo sancionatorio, que exige la firmeza de los actos administrativos como condición para su publicidad.

Además, señaló que se pretendió, a través de la publicación anticipada, imponer una sanción moral o reputacional en contra de Sayco, incluso mucho antes de que la decisión estuviera en firme. Asimismo, sostuvo que se desconoció la presunción de inocencia.

Contexto: Polémica: SIC sancionó a Sayco por abusar y obstaculizar gestión de derechos de autor

Por todo ello, entre otras cosas, el juzgado le ordenó a la SIC eliminar de manera inmediata las publicaciones de sus redes sociales y, además, realizar una aclaración pública para evitar que exista un perjuicio irremediable.

Después de la decisión, Sayco emitió un comunicado en el que reiteró que siempre ha cumplido con lo establecido por la ley y, por lo mismo, nunca ha buscado cometer alguna irregularidad, tal y como en su momento lo mencionó la entidad.

Close up instruments ,musician is background. Headphones hang on microphone with sound mixer board in home recording studio.
Sayco celebró la decisión que tomó el juzgado. | Foto: Getty Images

Sayco siempre ha sido un fiel cumplidor del ordenamiento jurídico vigente en desarrollo de su gestión frente a los derechos patrimoniales de autor de sus asociados en Colombia y el mundo, en particular en lo relacionado con la libre competencia, por ello, celebra la decisión adoptada“, señaló.

Contexto: Dian se pronuncia tras problema con Ecopetrol y cobro de $ 1,5 billones por impuestos: “No ha decretado medidas cautelares”

De igual manera, dejó en claro que seguirá adelantando la defensa de los intereses de los autores, compositores y usuarios de la música, con el objetivo de contribuir en el mercado.

Por último, destacó que más allá de lo ocurrido con la SIC, seguirá confiando en las instituciones y espera que sean analizados cada uno de los argumentos que expuso.

“Confiamos en que la máxima autoridad nacional en esta materia revise al detalle los argumentos que plantearemos en el respectivo recurso de reposición, con el fin que de manera imparcial y sin atentar contra los derechos a la defensa y al debido proceso que le asisten a Sayco y a sus funcionarios, se tomen decisiones en derecho que contribuyan a un funcionamiento sano y legítimo del mercado relevante de este sector de la economía nacional“, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

saycoSuperintendencia de Industria y Comercio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.