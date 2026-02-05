Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

Más de la mitad de los empresarios del país que generan empleos afirman que no estaban preparados para asumir el nuevo paquete de costos laborales que, sumando todos los elementos que trae, se está convirtiendo en una carga pesada, difícil de llevar.

Así lo manifestaron en la encuesta que adelanta periódicamente Fenalco, gremio de comerciantes del país, en el que se agrupan los negocios que demandan millones de empleos.

Al reciente aumento del salario mínimo en un 23,7 %, que sorprendió a todos, inclusive a los mismos sindicatos, hay que agregarle que está costando aplicar la reforma laboral y la mayor demanda de recursos para pagar la nómina, que supone la reducción de la jornada laboral a 42 horas a la semana.

Los tres choques juntos estarían empezando a aprisionar a los empleadores, debido a lo que consideran “una presión sin precedentes sobre el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”.

Tanto así que, después de experimentar lo sucedido con el alza salarial aplicado desde inicios de enero, el 71 % de los que respondieron la encuesta (siete de cada 10) afirman que recortarán personal, ante la dificultad de asumir los costos que ahora tiene la nómina.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: Fenalco / Cortesía

Es pronto

La espera para los analistas y estudiosos de temas laborales no tendrá que ser mucha, pues el 51 % de los participantes en la encuesta dice que los recortes de personal los empezará este mismo primer semestre.

Esos son algunos resultados que estamparon en el estudio del sector los participantes de la encuesta Bitácora Express de Fenalco, en la que los empresarios respondieron un cuestionario que evidencia la alta temperatura que hay en el tema laboral en el país.

Las medidas para enfrentar los nuevos costos laborales ya empezaron a aplicarse. Según señalaron en el estudio Bitácora de Fenalco, el 40 % de los empleadores ya redujo las jornadas que les implicaba pago de recargo nocturno. Otro 27 % dice que planea disminuir los horarios próximamente.

Salario mínimo 2026 empezará a cobrar factura en el empleo, dice estudio de Fenalco. Foto: Fenalco / presentación PPT

Sobre la manera de asumir los mayores costos, el afectado siempre terminará siendo el ciudadano, pues el estudio concluye que entre los empresarios, el 31% planea aumentar precios a los consumidores; un 28 % acelerará procesos de automatización, 23 % reducirá su planta de personal y un 21 % congelará nuevas contrataciones. Entre tanto, un 11% señala que absorberá parte del impacto sacrificando márgenes de ganancia.

En medio del panorama, ya hay costos al consumidor que han empezado a estar más altos, mientras que el gobierno busca formas de detener la especulación.

Otro resultado de la encuesta evidencia que el 64 % de los empresarios teme que no tendrá capacidad para competir en precios y el 66 % considera que la informalidad ha aumentado en su sector. De hecho, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, tras la presentación de las cifras, dice que la razón por la cual el desempleo ha estado en niveles inferiores, en un solo dígito, se debe a que la gente se va a la informalidad y continúa así apareciendo como empleada en las mediciones del mercado laboral.

Lo cierto es que, a juicio de Cabal, el aumento del salario mínimo sí está causando estragos. “Sin medidas de transición ni compensación para la productividad, está trasladando el ajuste al empleo, a los precios y a la informalidad. El riesgo es debilitar aún más el empleo formal y la competitividad del país”.

Baja desempleo Foto: Adobe Stock