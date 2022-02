SuperServicios hará seguimiento especial a Afinia por no cumplir metas de gestión

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la activación del comité de seguimiento especial al programa de gestión suscrito con Afinia, ante el incumplimiento de metas de reducción de pérdidas por más de un periodo de evaluación en lo que va del seguimiento al programa.

Durante el tercer trimestre de 2021, Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tuvo un cumplimiento del 75 % de sus indicadores, lo cual son 21 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en la gestión del programa durante el primer trimestre de 2021, periodo con el mismo número de indicadores en seguimiento.

En el tercer trimestre de 2021, la SuperServicios evaluó 15 indicadores parciales y un indicador de resultado que forman parte de los ocho objetivos del programa que debe cumplir la empresa hasta 2025 para mejorar el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y once municipios del Magdalena.

“Luego de las visitas realizadas por nuestros funcionarios en terreno y de acuerdo con las evidencias presentadas por Afinia, observamos que la empresa no cumplió las metas establecidas en los indicadores de reducción de pérdidas y riesgo eléctrico para el trimestre julio-septiembre de 2021. Aunque el programa de gestión no se ha incumplido en términos globales, Afinia no ha avanzado en algunos frentes como la reducción de pérdidas de energía con recursos propios y los aprobados por el Conpes 3966 de 2019″, aseguró el superintendente delegado para Energía y Gas Combustible, Diego Alejandro Ossa.

Además, manifestó que esta es una situación reiterativa que desmejora la calificación de Afinia en el cumplimiento de los objetivos y, por ello, a través del comité de seguimiento especial que se instalará, se instará a la empresa al cumplimiento de los indicadores que se encuentran en estado de alerta.

Afinia no ha avanzado en la reducción de pérdidas de energía. Foto: Twitter @AfiniaGrupoEPM - Foto: Foto: Twitter @AfiniaGrupoEPM

Los hallazgos de la SuperServicios

Los siguientes son los resultados del tercer informe de seguimiento a los objetivos del programa de gestión a largo plazo suscrito con Afinia, el cual evalúa las acciones de mejoramiento en la prestación del servicio de energía eléctrica para el tercer trimestre de 2021, es decir, entre el primero de julio y el 30 de septiembre de ese año.

Sistema de Distribución Local (SDL): Afinia intervino 26 de los 30 circuitos acordados en el programa de gestión y realizó inversiones cercanas a 11.000 millones de pesos para la construcción, adecuación y mantenimiento de circuitos en los departamentos donde opera. La inversión ejecutada durante todo el periodo de operación de la empresa asciende a 22.758 millones de pesos.

Sistema de Transmisión Regional (STR): Afinia realizó inversiones en once líneas de transmisión regional en Bolívar, Cesar y Córdoba para reposición de apoyos, cables de guarda y puesta a tierra. Asimismo, invirtió más de 306 millones de pesos en el mantenimiento de redes con acciones de poda, lavado y termografía de su red.

Afinia invirtió 11.000 millones de pesos para la construcción, adecuación y mantenimiento de circuitos en los departamentos donde opera. - Foto:

Calidad de la potencia: Afinia estableció diez proyectos para mejorar los parámetros de calidad de la potencia. La SuperServicios encontró retrasos en algunas obras enfocadas en el Sistema de Distribución Local. Por otra parte, el prestador puso en funcionamiento las subestaciones de Cereté, San Jacinto y la segunda línea de El Copey–Bosconia. Mientras tanto, la subestación de Lorica se encuentra instalada y en fase de pruebas.

Pérdidas de energía: la SuperServicios evidenció deficiencias en el cumplimiento del plan de inversiones orientado a la recuperación de pérdidas que cuenta con recursos del Conpes 3966 de 2019. Afinia ejecutó 8.041 millones de pesos de los 47.538 millones de pesos destinados para este concepto, es decir, solo el 16,9 %. Además, presentó rezagos en la ejecución del plan de reducción de pérdidas. La empresa argumentó retrasos en los procesos de contratación de personal y de adquisición de equipos.

Riesgo eléctrico: la empresa no socializó la Cartilla de Seguridad de Riesgo Eléctrico durante el mes de agosto, según lo previsto. Tampoco ejecutó las acciones contempladas en el plan de formación de su personal operativo en el periodo evaluado.