Una historia con sabor familiar: la empresa que creció entre mantequillas, arequipe y sueños colombianos

Prolácteos JR es una empresa familiar que produce mantequillas, margarinas y manjar blanco (arequipe) para las panaderías tradicionales y de barrio del país, también para las de cadenas como Éxito y Jumbo, y otras como Hornitos.

Surgió hace 45 años como un negocio familiar con el desarrollo de mantequillas. Poco a poco fue creciendo y en 2001 incorporó en su portafolio la producción de margarinas.

Este hito fue con el que se estrenó Diana Roa, gerente de Producción y Compras de la firma, ingeniera de alimentos que siguió con esta empresa familiar. “Ya llevamos 24 años con esa línea, y en 2014 incorporamos el arequipe a nuestro portafolio”, recuerda Roa.

Todas las presentaciones de productos de la compañía son a nivel industrial. Su planta está en el occidente de Bogotá y cuenta con distribución en Ibagué, los Llanos Orientales, Pereira y Cali, entre otros mercados.

La compañía planea triplicar su producción con un equipo nuevo que está importando de Europa y de Estados Unidos, pero que se ensamblará acá. “Necesitamos muchas más ventas y, precisamente, nos vamos a apalancar con estas distribuidoras”, afirma Roa.

La disponibilidad de leche, afectada por fenómenos climáticos como La Niña, influye en la producción de mantequilla y arequipe. | Foto: Alejandro Acosta

Prolácteos JR se prepara para ingresar al consumo masivo. “La idea es llevar nuestros productos a los supermercados y llegar al público final de manera amplia. Comenzaremos con mantequillas y margarinas”, explica. Este nuevo negocio representará, según sus cálculos, el 30 por ciento de la facturación, que para 2024 superó los 42.000 millones de pesos.

En cuanto al impacto de la reforma laboral en la empresa –que actualmente cuenta con cerca de un centenar de empleados y ha debido ajustar sus turnos de trabajo–, se siente en un incremento del 15 por ciento en los costos del producto terminado. Roa también advierte la preocupación frente a los eventos climáticos, en especial para el desarrollo de mantequillas y arequipes, por ejemplo, con los fenómenos de La Niña, que reducen la oferta de leche.

El negocio enfrenta varios retos. Por un lado, la informalidad de las panaderías tradicionales, y una dura competencia, en ocasiones con tres o cuatro puntos de venta en una misma cuadra.

Prolácteos JR busca fortalecer su presencia en panaderías y supermercados con varios productos de línea industrial | Foto: Jorge Orozco

Por otro lado, los costos de la operación de las panaderías han venido en aumento: arriendos, salario mínimo, servicios públicos e insumos que hacen que los precios más baratos del pan ya estén en el pasado.