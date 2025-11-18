Ingreso mínimo garantizado de noviembre 2025

En noviembre, cuando los colombianos están realizando compras para las festividades de fin de año, la población más vulnerable también tiene la oportunidad de un ingreso.

Se trata del giro del programa Ingreso Mínimo Garantizado, promovido por la Secretaría de Integración Social en el distrito de Bogotá.

Para el giro de noviembre se ha dispuesto que el beneficio llegará a más de 980.000 personas, entre hogares en pobreza extrema, primera infancia, receptores de subsidios para educación, y para las víctimas con pertenencia étnica.

Un elemento del programa es que los subsidios también llegan a las personas que viven en pagadiarios, es decir, consiguen en el día lo que les cuesta el arriendo para pasar la noche.

Según la Secretaría de Integración social, a partir de este martes, 18 de noviembre, empieza el calendario para hacer efectivos los giros.

Pobreza en Bogotá | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

La irrigación de recursos se podrá extender hasta el 30 de noviembre, según confirmó la entidad distrital.

Las personas beneficiarias en este mes deberán consultar sus billeteras digitales: DaviPlata, Nequi, Movii, Dale, y Bancamía, que son las escogidas para las transacciones, lo que, además, se ha convertido en un mecanismo de inclusión financiera, pues los ciudadanos ya hacen parte del sistema financiero a través de esas alternativas para pagos.

Previendo que aún hay personas a las que les cuesta mucho trabajo acceder a los mecanismos digitales, también está la opción de transferencia por giro, casos en los cuales, las personas reciben un mensaje de texto a sus celulares, lo que les indica que ya se pueden acercar a los puntos autorizados de Efecty y hacer allí el retiro del dinero.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social | Foto: Secretaría de Integración Social

La inversión

Según las estadísticas del Distrito, en noviembre, la disponibilidad de recursos para los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado ascienden a $61.000 millones de pesos en transferencias monetarias.

De esa manera, la cifra acumulada hasta esta época alcanza los $546.000 millones.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, afirma que la tarea que buscan realizar es promover la movilidad social. Es decir, que con las ayudas económicas las personas puedan tener el impulso para buscar alternativas que al final los lleven a salir de la pobreza.

Lo que debe tener en cuenta

Los ciudadanos de la capital del país que lideran un hogar deben tener en cuenta que el beneficio que se entrega a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado es para hogares registrados en el Sisbén y clasificados en los grupos A o B, según el llamado Sisbén IV.

También es importante recordar que los subsidios son mensualizados, con estricta transferencia a través de la banca. Los beneficiarios siempre son familias, no personas de manera individual.

