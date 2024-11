¿Quiénes están exentos de pagar el duplicado de la Cédula? Estas son las sanciones que podría tener si no tiene el documento

Por medio de esta denuncia, cuando las autoridades competentes pidan su documentación, puede mostrar la copia de esta para no tener problemas al momento de ser requerido en uno de los retenes que realizan a lo largo del país.

Según la Registraduría Nacional, se cuenta con una serie de excepciones para no tener que cancelar los valores establecidos por la institución.

Si usted no hace parte de ninguno de los grupos anteriormente citas, estos son los pasos para solicitar el duplicado de su cédula ciudadanía:

Sanciones económicas

Junto a esto, en el país se ha establecido el mito de que si una autoridad del país lo detiene en la calle y usted no cuenta con el documento de identidad, puede recibir una multa económica. Sin embargo, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia estipula que no portar la identificación no generaría multa alguna.