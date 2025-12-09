Suscribirse

¿Su cédula digital dejará de funcionar? Registraduría aclara cuándo vence y cómo renovarla

El proceso de renovación exige acudir a una sede autorizada de la Registraduría, actualizar los datos biométricos.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Colombia se ubicó en la tercera posición en el ranking de países que más avanzan en servicios digitales, y se ubicó sólo detrás de Reino Unido y Corea del Sur.
Colombia se ubicó en la tercera posición en el ranking de países que más avanzan en servicios digitales, y se ubicó sólo detrás de Reino Unido y Corea del Sur. | Foto: iStock

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que la cédula de ciudadanía digital —la versión electrónica del documento de identidad— no es válida de por vida, sino que tiene una vigencia de 10 años.

Según la entidad, este límite responde a estándares internacionales como los de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que exigen renovación periódica de los documentos biométricos. En consecuencia, quienes obtuvieron su cédula digital en 2020 o 2021 serán los primeros que deberán tramitar su renovación hacia 2030–2031.

El proceso de renovación exige acudir a una sede autorizada de la Registraduría, actualizar los datos biométricos (foto, huellas, firma) y activar nuevamente el documento a través de la app oficial. Si no se renueva dentro del plazo, la versión digital dejará de ser válida para trámites que requieran identificación electrónica —como servicios bancarios o gestiones ante entidades públicas—.

La suplantación de identidad en línea aumentó un 50 % en Colombia, con la cédula como principal objetivo, según un análisis reciente.
Un informe reveló que la cédula es el documento más vulnerado por fraudes digitales en Colombia durante este año. | Foto: Colprensa - Getty

Por ahora, la cédula física tradicional (la “amarilla con hologramas”) continúa siendo válida y reconocida.

Qué deben hacer los ciudadanos: revisar la fecha de expedición de su cédula digital y, de ser necesario, solicitar la renovación con anticipación para evitar que el documento quede inactivo.

¿Cómo activar su cédula digital?

Desde hace algún tiempo la cédula digital ya es una realidad en Colombia, ofreciendo a los ciudadanos una forma más segura, ágil y moderna de identificarse y acceder a servicios tanto del Estado como de entidades privadas a través de internet.

Según la Registraduría Nacional, este documento funciona como una “llave de acceso” para los servicios ciudadanos digitales y permite autenticar la identidad de forma confiable, reduciendo trámites presenciales y protegiendo los datos personales.

La cédula de ciudadanía digital se entrega de forma gratuita a todos los colombianos que cumplen 18 años y solicitan el documento por primera vez. En caso de requerir un duplicado, el costo establecido para este trámite es de $63.050.

Paso a paso para obtener la cédula de ciudadanía digital
Conozca el proceso para obtener la cédula de ciudadanía digital | Foto: Tomado de wapp.registraduria.gov.c

Pasos para activar la cédula digital

Si ya recibió su cédula física en policarbonato, tiene un plazo de 10 días para activar la versión digital en su dispositivo móvil. El proceso es sencillo:

  1. Descargue la aplicación “Cédula Digital Colombia” en su teléfono.
  2. Revise su correo electrónico: recibirá un mensaje desde activacionccdigital@registraduria.gov.co con un botón de activación o un código QR (verifique también la bandeja de spam).
  3. Abra la app y acepte los términos y condiciones.
  4. Realice el reconocimiento facial siguiendo las instrucciones en pantalla: mueva la cabeza para unir los puntos con la nariz hasta completar el círculo en cada uno.
  5. Cree un PIN de seis dígitos para desbloquear la aplicación.
  6. Active la autenticación biométrica para ingresar, ya sea con el rostro o con la huella dactilar.

cédula cédula digital Colombia registraduría nacional de colombia

Noticias Destacadas

