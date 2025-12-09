¿Su cédula digital dejará de funcionar? Registraduría aclara cuándo vence y cómo renovarla

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que la cédula de ciudadanía digital —la versión electrónica del documento de identidad— no es válida de por vida, sino que tiene una vigencia de 10 años.

Según la entidad, este límite responde a estándares internacionales como los de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que exigen renovación periódica de los documentos biométricos. En consecuencia, quienes obtuvieron su cédula digital en 2020 o 2021 serán los primeros que deberán tramitar su renovación hacia 2030–2031.

El proceso de renovación exige acudir a una sede autorizada de la Registraduría, actualizar los datos biométricos (foto, huellas, firma) y activar nuevamente el documento a través de la app oficial. Si no se renueva dentro del plazo, la versión digital dejará de ser válida para trámites que requieran identificación electrónica —como servicios bancarios o gestiones ante entidades públicas—.

Un informe reveló que la cédula es el documento más vulnerado por fraudes digitales en Colombia durante este año. | Foto: Colprensa - Getty

Por ahora, la cédula física tradicional (la “amarilla con hologramas”) continúa siendo válida y reconocida.

Qué deben hacer los ciudadanos: revisar la fecha de expedición de su cédula digital y, de ser necesario, solicitar la renovación con anticipación para evitar que el documento quede inactivo.

¿Cómo activar su cédula digital?

Desde hace algún tiempo la cédula digital ya es una realidad en Colombia, ofreciendo a los ciudadanos una forma más segura, ágil y moderna de identificarse y acceder a servicios tanto del Estado como de entidades privadas a través de internet.

Según la Registraduría Nacional, este documento funciona como una “llave de acceso” para los servicios ciudadanos digitales y permite autenticar la identidad de forma confiable, reduciendo trámites presenciales y protegiendo los datos personales.

La cédula de ciudadanía digital se entrega de forma gratuita a todos los colombianos que cumplen 18 años y solicitan el documento por primera vez. En caso de requerir un duplicado, el costo establecido para este trámite es de $63.050.

Conozca el proceso para obtener la cédula de ciudadanía digital | Foto: Tomado de wapp.registraduria.gov.c

Pasos para activar la cédula digital

Si ya recibió su cédula física en policarbonato, tiene un plazo de 10 días para activar la versión digital en su dispositivo móvil. El proceso es sencillo: