Dólar en Colombia abrió a la baja y se mantiene por debajo de los $ 4.800

El precio del dólar en Colombia completa tres días seguidos con fuertes caídas en su cotización y este miércoles 11 de enero regresó a los niveles que marcó a mediados de diciembre, aprovechando la calma que reina entre los inversionistas en la antesala al dato de inflación para 2022, que será revelado el próximo jueves en los Estados Unidos y a la reacción de la FED con las tasas de interés. Por ahora se espera que el aumento de las referencias financieras sea muy bajo.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa inició operaciones con un precio inicial de 4.783 pesos, el cual marca un descenso respecto a los 4.807 pesos y 5 centavos que fueron fijados por la Superintendencia Financiera como Tasa Representativa del Mercado. De esta manera, sigue cediendo su cotización y poco a poco se acerca a los 4.730 que marcó entre el 15 y el 26 de diciembre.

Apertura Dolar 11 de enero - Foto: BVC

Además de abrir a la baja, la cotización del dólar sigue desplomándose y con corte a las 8:30 a. m. alcanza mínimos de 4.754 pesos, mientras que el máximo se mantiene en 4.783, igual que la apertura, y el promedio ronda los 4.762 pesos con 91 centavos. De esta forma ratifica que los mercados no están optando por este activo refugio y que a nivel local ya pasó la tormenta generada por el dato de inflación, que llegó a su punto más alto del siglo y según los expertos se espera que no baje en el corto plazo.

Hay que recordar que el pasado martes, esta moneda extranjera cerró operaciones con un último precio de 4.791 pesos, el cual marcó un nuevo descenso, esta vez de 94 pesos, respecto a los valores finales del pasado viernes, cuando terminó en 4.885. Las noticias que han llegado a lo largo de los últimos días han sido fundamentales para lograr estos resultados que por ahora dan un respiro al peso colombiano.

Apertura Dolar 11 de enero - Foto: BVC

Todavía está vivo el recuerdo en la memoria de los inversionistas aquel máximo de 5.015 pesos, que alcanzó el pasado jueves y que por ahora es su punto más alto en lo que va corrido del año. Teniendo en cuenta esta referencia, se puede decir que la divisa norteamericana ha cedido más de 250 pesos en tan solo tres días y según los expertos, esta tendencia se podría mantener si las noticias que se esperan resultan ser positivas.

En la jornada anterior los inversores se mantuvieron tranquilos, luego de que el presidente de la FED, Jerome Powell, dijera en un foro patrocinado por el banco central sueco que la independencia de la Fed es esencial para combatir la inflación. No obstante, en un discurso, que para muchos analistas fue bastante simple, no quiso dar pistas sobre si a finales de este subirán nuevamente o no las tasas de interés, lo que dejó a los mercados en el terreno de la incertidumbre que han venido manejando hace varios días.

Los inversores esperan por ahora con ansias el informe del índice de precios al consumidor para el mes de diciembre en Estados Unidos, que será revelado el próximo jueves. Las proyecciones esperan que muestre cierta moderación en los precios interanuales en diciembre. Luego de esto, apuestan por un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la FED en febrero.

También hay que tener presente que los precios del petróleo volvieron a subir el martes, impulsados por el aumento de cuotas de importación para los refinadores chinos, que el mercado interpretó como una primera señal de aumento de la demanda del gigante asiático.

Esta no ha sido una buena semana para el dólar el Colombia, luego de perder más de 100 pesos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo ganó 0,59 % a 80,10 dólares en Londres. En tanto el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, para entrega en febrero, subió 0,65 % a 75,12 dólares.

El Gobierno chino publicó el lunes nuevas cuotas de importación de crudo para los refinadores, muy superiores a las de la primera tanda de autorizaciones para 2023, difundidas en octubre. El alza de precios ocurre luego de que el mercado probó, por segunda vez en un mes, el piso simbólico de los 70 dólares por barril para el WTI la semana pasada y encontró soporte, destacó Stephen Schork, analista y autor del Schork Report.

*Con información de AFP.