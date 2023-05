Dólar hoy en Colombia se puso barato todo el día y quedó cerca de los $4.400

El precio del dólar en Colombia mantuvo su tendencia a la baja durante el arranque de esta semana, luego de que este lunes 15 de mayo cayera durante toda la jornada y acabara muy cerca de la barrera de los 4.400 pesos, después de la tranquilidad que se dio en los mercados frente a los datos del Producto Interno Bruto que fueron revelados por el Dane y la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo del Congreso de ese país y la Casa Blanca para elevar el techo de su deuda.

Según los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia para esta oportunidad, la moneda norteamericana acabó con un último precio de 4.500 pesos, el cual cede casi 60 pesos respecto a los registros de cierre del pasado viernes, cuando acabó en 4.559 pesos con 30 centavos tras una jornada de caídas constantes. Con esto se dan muestras de calma entre los operadores, ya que las señales dan cuenta de que la lucha contra la inflación avanza por buen camino.

Así mismo, a lo largo del día el dólar se movió con una cotización promedio de 4.506 pesos con 46 centavos, con la que marca un retroceso de 57 pesos y 98 centavos; respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.564 pesos con 44 centavos. Con esto las proyecciones de TRM apunta a que si bien se mantenga sobre los 4.500 pesos el próximo martes, cada vez quede más cerca de los 4.400, algo que no se ve desde hace más de dos meses.

La noticia del día corrió por cuenta del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) dio a conocer este 15 de mayo los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo enero-marzo de este año, el cual muestra una vez más un crecimiento del 3 % con respecto a los registros del mismo tiempo en 2022.

Esta cifra se ubicó dentro del rango esperado por los expertos, quienes vienen advirtiendo que el país está próximo a que comiencen a sentirse los efectos de la subida de tasas por parte del Banco de la República.

Para María Alejandra Martinez, directora de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, esto muestra que Colombia sigue dando muestras de solidez y resistencia en medio de las tormentas económicas que azotan al mundo, lo cual es algo que se debe trabajar por mantener.

“El dato que conocimos hoy sobre el PIB de Colombia refleja un dinamismo muy alto de los hogares colombianos que se alinean con las lecturas del mercado laboral y el comportamiento de los flujos de remesas de trabajadores que ingresan al país y recordemos que en este momento se encuentran en niveles históricamente altos y que normalmente se destinan todas al consumo de los hogares”, dijo esta experta.

Así las cosas y dando un vistazo a otros indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia para el dólar, hay que destacar que alcanzó máximos de 4.531 pesos con 80 centavos, ligeramente por debajo de la apertura y TRM. No obstante, el dato importante se observa en los niveles más bajos, ya que fueron de 4.482 pesos, cayendo a la barrera de los 4.400 y dando un respiro al peso colombiano tras varias semanas de presión.

Cabe resaltar que las proyecciones de los expertos para el PIB apuntaban a un crecimiento entre el 2 y el 3 %, teniendo en cuenta el movimiento que ha tenido la economía del país en el arranque del 2023. Si bien por ahora se cumple la proyección, no hay que pasar por alto que también hay algunos pronósticos que apuntan a que el país está cerca de empezar un proceso de enfriamiento de la economía que se podría extender hasta mediados o finales del 2024.

La atención de los mercados en el ámbito internacional está puesta en las negociaciones del techo de deuda en los Estados Unidos, donde el presidente, Joe Biden, dijo que sigue siendo “optimista” en cuanto a lograr un acuerdo con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para elevar el techo de la deuda y evitar un default.

“Sigo siendo optimista porque soy un optimista congénito, pero realmente creo que hay un deseo tanto de su parte como de la nuestra de llegar a un acuerdo. Pienso que seremos capaces de lograrlo”, dijo a periodistas durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en el estado de Delaware.

No obstante, el gobierno de Biden advirtió que Estados Unidos entraría “en recesión”, lo que podría causar la pérdida de “millones de empleos” si no se concreta un acuerdo sobre la elevación del techo de la deuda. El gobierno y las instituciones financieras alertan desde hace varias semanas sobre el riesgo de un impago de la deuda a partir de junio, si no se logra un acuerdo en el Congreso.

*Con información de AFP.