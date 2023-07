Wall Street terminó al alza este lunes, en espera de resultados de empresas

“No hubo una noticia puntual que motivara esta subida del mercado, a no ser por el optimismo de los inversores sobre la temporada de resultados” trimestrales de empresas en Estados Unidos, resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital, a la AFP.

El analista recordó que el viernes, algunos resultados bancarios “superaron las expectativas” en el caso del mayor banco del país por volumen de activos, JPMorgan (+2,41 % al cierre del lunes), y Wells Fargo (+2,71 %), entre otros y agregó que “el martes tendremos Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of New York. Nos sumergimos en el meollo del asunto”.