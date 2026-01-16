2025 marcó un récord de quiebras personales en el país

El número de colombianos que acudieron a la Ley de Insolvencia para personas naturales alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos diez años.

Según un análisis elaborado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, durante el año pasado 18.749 personas se declararon en quiebra, lo que representa un incremento del 79 % frente a 2024, el mayor crecimiento anual registrado en la última década.

El estudio, que contrastó información del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con datos de más de 20.000 clientes de la firma, muestra que el deterioro financiero de los hogares está asociado principalmente a problemas estructurales.

Entre las causas más frecuentes aparecen el desorden financiero (38,77 %), el trabajo informal o el desempleo (31,54 %), la mala educación financiera (14,4 %) y los emprendimientos fallidos (7,78 %).

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, explicó que “es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”.

El perfil de quienes se acogieron a este mecanismo legal revela que el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % mujeres. Además, el 57,14 % tenía estado civil de casado o en unión libre, mientras que el 42,86 % se declaró soltero.

Otro dato que prende las alarmas es la baja proporción de acuerdos con los acreedores: solo el 32,86 % de los casos logró una conciliación, frente a un 67,14 % que no alcanzó acuerdos.

“Este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace cuatro años el 60 % de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”, señaló Benítez.

Expertos alertan sobre la fragilidad financiera de los hogares. Foto: Getty Images

En términos regionales, Bogotá lideró el número de solicitudes con 5.425 casos, seguida por Antioquia (4.356) y Valle del Cauca (2.604). No obstante, el mayor crecimiento porcentual se registró en el Atlántico, donde las solicitudes aumentaron 218,73 %, al pasar de 283 en 2024 a 902 en 2025.

Ante este panorama, Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera anunciaron una jornada gratuita de asesoría para personas interesadas en conocer cómo acogerse a la Ley de Insolvencia.

La actividad se realizará el 4 de febrero de 2026, previa inscripción, y busca orientar a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.