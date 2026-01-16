Quiebra

2025 marcó un récord de quiebras personales en el país

Atlántico registró el mayor crecimiento porcentual.

Redacción Economía
16 de enero de 2026, 10:59 p. m.
El desorden financiero fue la principal causa de insolvencia, según el análisis.
El desorden financiero fue la principal causa de insolvencia, según el análisis.

El número de colombianos que acudieron a la Ley de Insolvencia para personas naturales alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos diez años.

Según un análisis elaborado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, durante el año pasado 18.749 personas se declararon en quiebra, lo que representa un incremento del 79 % frente a 2024, el mayor crecimiento anual registrado en la última década.

El estudio, que contrastó información del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con datos de más de 20.000 clientes de la firma, muestra que el deterioro financiero de los hogares está asociado principalmente a problemas estructurales.

Entre las causas más frecuentes aparecen el desorden financiero (38,77 %), el trabajo informal o el desempleo (31,54 %), la mala educación financiera (14,4 %) y los emprendimientos fallidos (7,78 %).

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, explicó que “es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”.

El perfil de quienes se acogieron a este mecanismo legal revela que el 58,1 % fueron hombres y el 41,82 % mujeres. Además, el 57,14 % tenía estado civil de casado o en unión libre, mientras que el 42,86 % se declaró soltero.

Otro dato que prende las alarmas es la baja proporción de acuerdos con los acreedores: solo el 32,86 % de los casos logró una conciliación, frente a un 67,14 % que no alcanzó acuerdos.

“Este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace cuatro años el 60 % de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”, señaló Benítez.

Reducir el uso del crédito aparece como uno de los principales objetivos financieros del nuevo año.
Expertos alertan sobre la fragilidad financiera de los hogares.

En términos regionales, Bogotá lideró el número de solicitudes con 5.425 casos, seguida por Antioquia (4.356) y Valle del Cauca (2.604). No obstante, el mayor crecimiento porcentual se registró en el Atlántico, donde las solicitudes aumentaron 218,73 %, al pasar de 283 en 2024 a 902 en 2025.

Ante este panorama, Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera anunciaron una jornada gratuita de asesoría para personas interesadas en conocer cómo acogerse a la Ley de Insolvencia.

La actividad se realizará el 4 de febrero de 2026, previa inscripción, y busca orientar a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

