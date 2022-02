¡A reírse en tiempos de crisis! Los mejores memes por la subida de los precios en Colombia

El aumento de los precios en Colombia parece no dar tregua. Comprar yuca, carne o papa se ha convertido casi en un lujo. Las cifras no son alentadoras y lo que antes no sobrepasaba los 2.000 pesos en una libra del famoso tubérculo, ahora llega aproximadamente a 3.250 pesos.

Las quejas se han convertido en el día a día de los dueños de restaurantes, trabajadores de plazas de mercado, la central de Abastos y, por supuesto, de las miles de amas de casa.

De acuerdo con lo revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero de 2022 la inflación en Colombia fue del 1,67 % y se explicó, principalmente, por la variación mensual de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, y transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones prendas de vestir y calzado (4,03 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,79 %).

Sin embargo, algunos han visto una oportunidad perfecta para el humor a pesar de que los colombianos hayan sentido el peso en sus bolsillos. Sin duda, la papa y la carne se han llevado el protagonismo:

#DebePreocuparnos que va a llegar un punto donde no van a dar risa los memes del precio de la papa y otros alimentos. pic.twitter.com/38SglSqDwX — Miguel Samper 🟢 13 (@MiguelSamperS) February 14, 2022

La yuca, a pesar de su aumento en el precio, se ha convertido en una opción viable para reemplazar a la papa. La situación del precio de los alimentos parece no tener una salida clara. Esto ha hecho que casi 5.000 productores de papa consideren dejar su cultivo para 2022.

Y el mejor meme de la inflación es... pic.twitter.com/S1FMDIG3wy — David Alvarino 🇨🇴 (@Papodavo) February 16, 2022

Entre chiste y chanza vamos normalizando el hecho de que la papa sea tan cara.

La inflación es un problema que se debe resolver rápidamente.



Ojalá con economistas de verdad, y que mínimo, vivan en Colombia. pic.twitter.com/Bc1GKsQqlj — Cristian Yesid Plazas P. (@cyplazas) February 16, 2022

Los precios de muchos alimentos están supremamente altos por situaciones como la crisis de contenedores, que impacta de manera directa el costo de producción. Muchos de los insumos agrícolas son importados.

Además, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, dijo en una entrevista con Teleantioquia que el invierno tuvo una afectación en el ciclo productivo de la papa, que está generando escasez, incluso dos o tres meses después de la ola invernal.

Y el aumento en los precios de la carne parece que ha puesto a muchos a dieta. Nuevas opciones como la proteína vegetal, el pollo o el cerdo han comenzado a reemplazar la carne de res en los hogares colombianos; los precios son incomparables. El huevo y las lentejas se han convertido en los alimentos predilectos.

La exportación de ganado es el principal causante del aumento en los precios de esta proteína en Colombia, según el presidente de la Asociación Frigoríficos de Colombia, Álvaro Urrea.

Según esta asociación, las exportaciones de animales en pie crecieron 250 % entre 2019 y 2020, lo que equivale a un promedio de 264.107 reses. Para el año 2021 se disminuyó en 6,4 %, pero en 2022 las ventas externas volvieron a acrecentarse.

Con el precio de la papa y la carne,

este es el futuro, empanadas de viento... la receta es de Papas Margarita. pic.twitter.com/be8VgByLPp — Rubén Darío Toro López. (@tagoretoro) February 21, 2022

El vestido de Lady Gaga cuando llegue a Colombia y vea el precio de la carne: pic.twitter.com/ZhkyBvCCFS — Sergio (@hausofsergy) February 14, 2022

El alza en los precios de gasolina también preocupa, especialmente a los conductores. Encontrar una estación de servicio en donde el precio de la gasolina corriente no rebase los 9.000 pesos es como buscar una aguja en un pajar.

Este día se reporta una subida histórica en los precios de la gasolina pic.twitter.com/UItSRfnXPh — Mala y Clandestina Leche (@MalaOscura) February 22, 2022

El director del Dane dijo que existe una alta probabilidad de que la inflación de alimentos comience a ralentizarse en el segundo trimestre de 2022, “en la medida en que ya vamos a estar en otros ciclos productivos que van a permitir que los precios empiecen a corregirse”.

A pesar de la difícil situación que enfrenta el país en materia de costos, el ingenio de los colombianos, con una mirada crítica, permite que en situaciones de crisis algunos puedan soltar la carcajada, en vez de lamentarse.