A veces llegan cartas de la Dian que no son para cobrar: declarantes de renta fueron sorprendidos

‘Al César lo que es del César’. Lo común es que a los colombianos les salte el corazón (del susto) cuando reciben una carta de la Dian, pues en la mente siempre han relacionado ese acto con un cobro o una sanción. Pero esta vez se llevaron una sorpresa, pues no solo se trataba de un agradecimiento por el esfuerzo realizado, sino porque el pago de cada contribuyente, fue desagregado, con lo cual, cada colombiano sabrá en qué se gastará su aporte tributario a través de la declaración de renta.

A María Suárez* le llegó la carta. Su primera reacción fue preguntarle a un amigo contador: “qué es esto”, porque -aún sin leer- temía que fuera un cobro, o un reclamo por algún dato mal metido en la declaración de renta.

Lo que se hará con su plata

María Suárez quedó sorprendida cuando le explicaron que la Dian le estaba contando en qué se gastarán los 852.000 pesos que aportó en impuestos.

De hecho, en el contenido de la misiva le enfatizan al ciudadano la nueva intención: “queremos que usted sepa cuál es el destino de sus aportes. Es un derecho de todos los contribuyentes”.

La entidad recaudadora aclara en la misiva que, aunque no es la entidad encargada de decidir las asignaciones presupuestarias, pues eso se define en el Presupuesto General que es orquestado desde el Ministerio de Hacienda con la venia del Congreso de la República (cuando aprueba el proyecto de ley), realizó un estimativo de lo que se destinará, de cada peso que aporta el contribuyente, a cada sector de la economía.

De esa manera, desde el colombiano que hace el aporte mínimo, hasta el que contribuye con un gran rubro, sabrá a dónde irá a parar su plata.

Esto es algo que reclamaban los ciudadanos, quienes tenían poca información del destino que tienen los impuestos. En países desarrollados, esa práctica es una de las que lleva a que las personas tengan confianza en las instituciones públicas y estén más dispuestos a aportar a la bolsa pública con la que se financian las obras que generan bienestar.

Así, a Pedro Pérez*, por ejemplo, le llegó la carta de la Dian, en la que le confirman que su aporte de 325.000 pesos, se gastará en lo siguiente: 63.488 pesos para el pago de la deuda pública; 45.912 pesos irán para el sector educativo: 38.863 serán para financiar temas propios de la rama de la salud; otros 32.185 pesos se invertirán en el sector trabajo, y así sucesivamente hasta que la suma da el total pagado por el contribuyente.

Desagregación del pago de un contribuyente - Foto: Cortesía de un ciudadano

Fueron 4,5 millones de cartas

Habrían sido 4,5 millones de cartas enviadas por la Dian, pues ese fue el número de colombianos que presentaron la declaración de renta, sumando entre todos un aporte de 15,1 billones de pesos. “Esto permite que el Gobierno Nacional haga las inversiones necesarias para garantizar el bienestar y la justicia social en Colombia”, señaló la entidad en un documento que hizo público este lunes, en el que informa los recursos recibidos.

El reporte estadístico menciona además que el incremento en el número de contribuyentes fue del 7,3 % frente al año gravable 2020, “ya que el número de contribuyentes aumentó en 302.670 declarantes”. Ese dato también ha resultado alentador para los ciudadanos, pues, en algún momento, cuando la economía y la sociedad evolucionen, todos los colombianos tendrán que aportar algo, en relación con su ingreso, lo que a su vez será una situación que reducirá la molestia que le causa al ciudadano el pago de impuestos (como no todos pagan y a veces aportan más los de menores ingresos, mientras que los de altos ingresos evaden).

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

La facilidad que promueve la declaración sugerida

Otro dato reportado por la Dian fue el de las declaraciones sugeridas que envió, con el propósito de facilitarle el trámite a los colombianos. Según la entidad, fueron 4.832.322 declaraciones sugeridas.

Una vez analizada la información sobre las declaraciones de renta presentadas por los colombianos, se pudo establecer que el 58 % de las personas que debieron realizar pagos, lo efectuaron en línea. Mientras que 42 % hizo el trámite en las oficinas de las entidades autorizadas a recaudar.

En cuanto a los que no cumplieron con la obligación, la Dian reporta un total de 524.653 que no declararon, de los cuales, 166.753 ciudadanos debían inscribirse en el RUT y hacerlo por primera vez, y no lo hicieron.

* Nombres cambiados