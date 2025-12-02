Economía
Adultos mayores recibirán suma de dinero en diciembre: nueva transferencia de subsidio
Estas son las fechas en las que se entregará un nuevo ciclo.
Colombia Mayor es uno de los programas de subsidios más importantes del país, y que fue diseñado por el Departamento de Prosperidad Social, que es una entidad clave en el diseño, implementación y focalización de programas sociales para comunidades vulnerables en el país.
Recientemente, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció a través de un comunicado que desde el pasado lunes, 1 de diciembre, se iniciará formalmente la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, el cual incorpora un aumento significativo en el giro, específicamente para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.
Las personas bancarizadas podrán reclamar el subsidio desde la fecha mencionada. Por otro lado, quienes reciben el dinero a través de giro, podrán recibirlo a partir del 3 de diciembre. La entrega del dinero culminará el 16 de diciembre.
“Las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que están vinculados al programa pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, lo que les permitirá superar la línea de pobreza extrema. En todo el país, 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios de este incremento. Desde octubre pasado, las personas mayores de 70 y 80 años ya reciben los 230.000 pesos”, indicó el DPS en su comunicado.
Adicional a ello, precisaron que en este ciclo, serán 1.637.628 beneficiarios quienes recibirán los recursos mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado. La inversión total es de 386.499 millones de pesos.
Es importante tener en cuenta que este programa fue ampliado recientemente a través de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores que no cuentan con una pensión.
“Durante esta campaña, más de 1,3 millones de personas mayores fueron inscritas mediante una búsqueda activa puerta a puerta, liderada por Prosperidad Social, para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan”, comentó el DPS.