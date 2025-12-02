Adultos mayores recibirán suma de dinero en diciembre: nueva transferencia de subsidio

Colombia Mayor es uno de los programas de subsidios más importantes del país, y que fue diseñado por el Departamento de Prosperidad Social, que es una entidad clave en el diseño, implementación y focalización de programas sociales para comunidades vulnerables en el país.

Recientemente, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció a través de un comunicado que desde el pasado lunes, 1 de diciembre, se iniciará formalmente la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, el cual incorpora un aumento significativo en el giro, específicamente para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

Varios adultos mayores recibirán un giro este mes | Foto: El País

Las personas bancarizadas podrán reclamar el subsidio desde la fecha mencionada. Por otro lado, quienes reciben el dinero a través de giro, podrán recibirlo a partir del 3 de diciembre. La entrega del dinero culminará el 16 de diciembre.

“Las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que están vinculados al programa pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, lo que les permitirá superar la línea de pobreza extrema. En todo el país, 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios de este incremento. Desde octubre pasado, las personas mayores de 70 y 80 años ya reciben los 230.000 pesos”, indicó el DPS en su comunicado.

Esté atento a las fechas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Adicional a ello, precisaron que en este ciclo, serán 1.637.628 beneficiarios quienes recibirán los recursos mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado. La inversión total es de 386.499 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que este programa fue ampliado recientemente a través de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores que no cuentan con una pensión.

La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables. | Foto: 123RF