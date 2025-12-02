Suscribirse

Economía

Adultos mayores recibirán suma de dinero en diciembre: nueva transferencia de subsidio

Estas son las fechas en las que se entregará un nuevo ciclo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 7:55 p. m.
La entrega de recursos comenzará el 30 de septiembre, para los beneficiarios bancarizados; para quienes recibirán el pago por giro, a partir del 2 de octubre. El proceso se extenderá hasta el 16 de octubre.
Estas son las fechas para la entrega de recursos. | Foto: Prosperidad Social

Colombia Mayor es uno de los programas de subsidios más importantes del país, y que fue diseñado por el Departamento de Prosperidad Social, que es una entidad clave en el diseño, implementación y focalización de programas sociales para comunidades vulnerables en el país.

Recientemente, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció a través de un comunicado que desde el pasado lunes, 1 de diciembre, se iniciará formalmente la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, el cual incorpora un aumento significativo en el giro, específicamente para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

Los adultos mayores representan un grupo económico importante de la población.
Varios adultos mayores recibirán un giro este mes | Foto: El País

Las personas bancarizadas podrán reclamar el subsidio desde la fecha mencionada. Por otro lado, quienes reciben el dinero a través de giro, podrán recibirlo a partir del 3 de diciembre. La entrega del dinero culminará el 16 de diciembre.

Contexto: Armando Benedetti destapa nueva propuesta para aumentar el salario mínimo en 2026

“Las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que están vinculados al programa pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, lo que les permitirá superar la línea de pobreza extrema. En todo el país, 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios de este incremento. Desde octubre pasado, las personas mayores de 70 y 80 años ya reciben los 230.000 pesos”, indicó el DPS en su comunicado.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
Esté atento a las fechas. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Adicional a ello, precisaron que en este ciclo, serán 1.637.628 beneficiarios quienes recibirán los recursos mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado. La inversión total es de 386.499 millones de pesos.

Contexto: Personería de Medellín lanza alerta por crisis en la atención de usuarios de la Nueva EPS

Es importante tener en cuenta que este programa fue ampliado recientemente a través de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores que no cuentan con una pensión.

La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables.
La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables. | Foto: 123RF

“Durante esta campaña, más de 1,3 millones de personas mayores fueron inscritas mediante una búsqueda activa puerta a puerta, liderada por Prosperidad Social, para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan”, comentó el DPS.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SubsidiosColombia Mayor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.