Economía

Anuncian nueva moneda en el país; de esta manera podrá adquirirla

Las autoridades explicaron el diseño de la nueva moneda.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 9:38 p. m.
AHORRO
En el país circulan diversos tipos de monedas. | Foto: Getty Images

En los últimos días, el país conoció una nueva moneda que podrá ser adquirida por todas las personas que deseen tener el ejemplar. Con el objetivo de celebrar los 450 años de fundación, la Alcaldía de Roldanillo emitió esta pieza conmemorativa.

Por el momento, solo se han producido 3.000 ejemplares de la moneda, la cual tendrá un valor de 25.000 pesos para los ciudadanos que deseen conservar un pedazo de historia del municipio colombiano.

Moneda conmemorativa: así se prepara Roldanillo para sus 450 años
Moneda conmemorativa: así se prepara Roldanillo para sus 450 años. | Foto: Alcaldía de Roldanillo

La moneda cuenta, en una de sus caras, con el logo oficial de la conmemoración de los 450 años. En la otra, se destacan íconos representativos de Roldanillo y sus zonas aledañas, como el parapente, el Museo Rayo, las cruces y el obelisco.

“Hoy, el Comité Cívico, con el apoyo de la Administración Municipal, quiere lanzar este producto, que va a ser nuestra moneda conmemorativa de los 450 años. Cada familia, cada casa de Roldanillo, debe tener esta moneda, donde están representados los 450 años y los íconos más representativos de Roldanillo. Es una moneda coleccionable. Y con su aporte, con su vinculación, comprando una, dos, diez monedas, nos estarán ayudando a financiar todas las actividades de la celebración de los 450 años”, destacó la Alcaldía de Roldanillo.

Contexto: Esta es la nueva moneda de 20.000 pesos puesta en circulación por el Banco de la República

Los elementos incluidos en la moneda logran rendir un homenaje significativo a la ciudad, que en las últimas décadas ha reafirmado su lugar en el contexto nacional.

La presentación de esta moneda también se enmarca dentro de las celebraciones por la fundación de la ciudad, que incluyen diversas actividades culturales, educativas y sociales, como conferencias, exposiciones de arte y conciertos que buscan resaltar su riqueza cultural.

¿Dónde se podrá adquirir la nueva moneda?

  • Alcaldía Municipal de Roldanillo
  • Club Social Los Gorrones
  • Museo Rayo
  • Espacio parroquial
  • Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo
  • Comercios autorizados de la ciudad
  • Eventos de celebración organizados por los entes locales

Se debe señalar que la moneda no podrá ser utilizada en operaciones comerciales, ya que su finalidad es rendir un homenaje al municipio y a sus lugares más representativos.

Contexto: El municipio antioqueño donde se encuentra el popular árbol que aparece en la antigua moneda de 500 pesos

Por medio del portal web del Banco de la República, las personas podrán encontrar las monedas actualmente en circulación en el país, aptas para transacciones comerciales. Además, en la página de la entidad se pueden conocer algunas monedas conmemorativas diseñadas en los últimos años para homenajear a distintas ciudades del país.

