Anuncian nueva moneda en el país; de esta manera podrá adquirirla

En los últimos días, el país conoció una nueva moneda que podrá ser adquirida por todas las personas que deseen tener el ejemplar. Con el objetivo de celebrar los 450 años de fundación, la Alcaldía de Roldanillo emitió esta pieza conmemorativa.

Por el momento, solo se han producido 3.000 ejemplares de la moneda, la cual tendrá un valor de 25.000 pesos para los ciudadanos que deseen conservar un pedazo de historia del municipio colombiano.

Moneda conmemorativa: así se prepara Roldanillo para sus 450 años. | Foto: Alcaldía de Roldanillo

La moneda cuenta, en una de sus caras, con el logo oficial de la conmemoración de los 450 años. En la otra, se destacan íconos representativos de Roldanillo y sus zonas aledañas, como el parapente, el Museo Rayo, las cruces y el obelisco.

“Hoy, el Comité Cívico, con el apoyo de la Administración Municipal, quiere lanzar este producto, que va a ser nuestra moneda conmemorativa de los 450 años. Cada familia, cada casa de Roldanillo, debe tener esta moneda, donde están representados los 450 años y los íconos más representativos de Roldanillo. Es una moneda coleccionable. Y con su aporte, con su vinculación, comprando una, dos, diez monedas, nos estarán ayudando a financiar todas las actividades de la celebración de los 450 años”, destacó la Alcaldía de Roldanillo.

Los elementos incluidos en la moneda logran rendir un homenaje significativo a la ciudad, que en las últimas décadas ha reafirmado su lugar en el contexto nacional.

La presentación de esta moneda también se enmarca dentro de las celebraciones por la fundación de la ciudad, que incluyen diversas actividades culturales, educativas y sociales, como conferencias, exposiciones de arte y conciertos que buscan resaltar su riqueza cultural.

¿Dónde se podrá adquirir la nueva moneda?

Alcaldía Municipal de Roldanillo

Club Social Los Gorrones

Museo Rayo

Espacio parroquial

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo

Comercios autorizados de la ciudad

Eventos de celebración organizados por los entes locales

Se debe señalar que la moneda no podrá ser utilizada en operaciones comerciales, ya que su finalidad es rendir un homenaje al municipio y a sus lugares más representativos.