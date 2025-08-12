La declaración de renta es uno de los documentos tributarios claves para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pues este documento es clave para conocer los ingresos, deudas, patrimonio y otros datos financieros de algunos contribuyentes colombianos.

Como es costumbre, cada año la Dian anuncia las fechas para que los declarantes de renta presenten dicho documento, además de los topes que deben superar para tener la obligatoriedad de radicarlo.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. | Foto: Getty Images

Hoy, 12 de agosto inicia formalmente el calendario de declaración de renta, y es importante que sepa que desde hoy y hasta el 24 de octubre, deberá presentar el documento si cumple con los requisitos. De no hacerlo, será sometido a una dura multa dependiendo de la falta en la que incurra.

Para hoy, las cédulas terminadas en 01 y 02 son las que deberán declarar renta. Es decir, si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (12345678 01 ó 12345678 02 ), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 12 de agosto.

Esta semana inicia el calendario para declarar renta en Colombia | Foto: Getty Images / Dinero

Tenga en cuenta que entre las sanciones que puede tener si no la presenta hoy está la de extemporaneidad, que es equivalente a un 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, calculada desde la fecha de vencimiento hasta el momento en que se presente la declaración.

Si usted no tiene un impuesto a cargo, la sanción será calculada sobre la base de los ingresos brutos del año gravable, con un valor mínimo que la ley establece. Tenga en cuenta que también se establecen intereses moratorios por el impuesto no pagado.

Tenga en cuenta que son varios los errores comunes al declarar renta | Foto: Getty Images