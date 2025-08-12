Suscribirse

Economía

Arranca declaración de renta: cédulas que deben presentarla hoy 12 de agosto

Si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, su fecha límite para presentarla es hoy.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 11:55 a. m.
Declaración de renta 2020
Este es un documento clave para efectos tributarios. | Foto: SEMANA

La declaración de renta es uno de los documentos tributarios claves para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pues este documento es clave para conocer los ingresos, deudas, patrimonio y otros datos financieros de algunos contribuyentes colombianos.

Como es costumbre, cada año la Dian anuncia las fechas para que los declarantes de renta presenten dicho documento, además de los topes que deben superar para tener la obligatoriedad de radicarlo.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado.
La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. | Foto: Getty Images

Hoy, 12 de agosto inicia formalmente el calendario de declaración de renta, y es importante que sepa que desde hoy y hasta el 24 de octubre, deberá presentar el documento si cumple con los requisitos. De no hacerlo, será sometido a una dura multa dependiendo de la falta en la que incurra.

Contexto: Dian hace importante anuncio para declarantes de renta en Colombia: ojo con el impuesto

Para hoy, las cédulas terminadas en 01 y 02 son las que deberán declarar renta. Es decir, si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (1234567801 ó 1234567802), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 12 de agosto.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Esta semana vence el plazo para declarar renta en Colombia
Esta semana inicia el calendario para declarar renta en Colombia | Foto: Getty Images / Dinero

Tenga en cuenta que entre las sanciones que puede tener si no la presenta hoy está la de extemporaneidad, que es equivalente a un 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, calculada desde la fecha de vencimiento hasta el momento en que se presente la declaración.

Contexto: Novedad con declaración de renta 2025: hijos de crianza pueden ayudarle a disminuir monto a pagar en el impuesto; acá le contamos

Si usted no tiene un impuesto a cargo, la sanción será calculada sobre la base de los ingresos brutos del año gravable, con un valor mínimo que la ley establece. Tenga en cuenta que también se establecen intereses moratorios por el impuesto no pagado.

Finanzas personales: los errores más comunes al declarar renta
Tenga en cuenta que son varios los errores comunes al declarar renta | Foto: Getty Images

En dado caso de que se extienda la mora, la Dian puede llegar a iniciar un proceso de cobro coactivo, que podría tener efectos graves como lo es el embargo de sus cuentas bancarias, también de bienes o salarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaimpuesto de rentacédulasImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.