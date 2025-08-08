Suscribirse

Así es la nueva plataforma de Amazon que llega a competirle a Temu y Shein con precios más bajos

El comercio internacional ha sido fuertemente afectado con las medidas arancelarias del presidente de EE. UU.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 6:05 p. m.
La plataforma busca diversificar la oferta de comercios con bajos precios y envíos rápidos a menor costo | Foto: Getty Images

Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha causado una fuerte problemática en el mercado debido a varias decisiones que ha tomado y que han afectado fuertemente el comercio con otros países. Una de las de mayor impacto fue la que estableció aranceles en varios países, dado que afectó a la industria de manufacturas, retail y también la industria tecnológica.

Temu y Shein son dos de las plataformas que más sufrieron el impacto, pues la imposición de aranceles a China y a otros países en donde se fabrican sus productos, no les permitió seguir ofreciendo productos accesibles.

Tras la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, las importaciones a ese país que superen los US$200 serán graadas, esto afecta a los clientes de Shein y Temu, en ese país. (Photo by ADEK BERRY / AFP)
Tras la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, las importaciones a ese país que superen los US$200 serán graadas, esto afecta a los clientes de Shein y Temu, en ese país. | Foto: AFP

Dada esta coyuntura, Amazon tomó ventaja y recientemente lanzó una nueva plataforma con la que buscaría hacer la competencia y cubrir el hueco en el mercado que está dejando la medida. Recientemente lanzó la plataforma Bazar en México, con la que pondrá a disposición de los clientes productos a bajo costo.

Contexto: Más de 100 empresas en EE.UU. anuncian despidos masivos para agosto: estos sectores serán los más afectados

Entre las categorías que cubrirá esta plataforma se encuentra moda, estilo de vida, hogar. Estos contarán con precios de menos de 199 pesos mexicanos (50.000 pesos colombianos) y otros se encontrarán hasta por 50 pesos mexicanos (10.000 pesos colombianos).

El ecommerce en el mundo se ha visto afectado con las medidas de Trump. | Foto: istock

Esta plataforma genera confianza al tener el respaldo de Amazon. La mayoría de pedidos llegarán en un tiempo estimado de 6 a 14 días. Todas las compras incluyen además la opción de devoluciones gratuitas luego de 15 días de haberlas recibido en el hogar.

Contexto: ¿Cuánto se demora en llegar un pedido de Shein a Colombia?

Otro de los atractivos de la nueva plataforma es que los usuarios podrán disfrutar de un 5 % de descuento en pedidos que tengan cinco o más productos y un 10 % de descuento en pedidos de 10 o más productos, lo que incentivará a muchos a comprar grandes cantidades.

Ahorro / Ahorro en línea / Ahorro por celular / Ahorro aplicaciones
Cada vez son más las personas que ven atractivas las ventas a través de canales digitales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los puntos que aclara la compañía es que los compradores de la plataforma se convertirán en los importadores de dicha mercancía, por lo que asumirán las responsabilidades aduanales correspondientes ante la ley mexicana.

